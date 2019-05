Oranje Leeuwinnen: ‘In de sauna herkend worden is vrij ongemakkelijk’

Op vrijdag 7 juni trapt het WK vrouwenvoetbal in Frankrijk af. Als Europees kampioen hebben de Oranje Leeuwinnen natuurlijk goede hoop op een mooie prestatie. Voetbalzone ging voor vertrek nog snel even langs bij vijf van de voetbalsters in het Olympisch Stadion waar ze hun nieuwe voetbalschoen, de PUMA One 5.1 Trailblazer, in ontvangst namen. Daar vertelden ze onder meer over de ongemakken die hun bekendheid met zich meebrengt.

