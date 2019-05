Vijftal volgt Royston Drenthe richting uitgang bij Sparta Rotterdam

Sparta Rotterdam neemt een zestal spelers niet mee naar de Eredivisie. Naast Royston Drenthe mogen ook Roy Kortsmit, Gregor Breinburg, Gilano Wijnaldum, Janne Saksela en Edouard Duplan uitzien naar een andere werkgever. De clubleiding van Sparta meldt vrijdag via de officiële kanalen dat de contracten van deze spelers niet worden verlengd.

“Voor alle zes de spelers geldt dat ze allemaal hun inbreng hebben gehad in de A-selectie afgelopen seizoen en we ook dankzij hun inzet zijn gepromoveerd naar de Eredivisie”, stelt technisch manager Henk van Stee in een verklaring op de clubsite. “Natuurlijk hadden deze spelers zelf wellicht ook meer inbreng willen hebben en anderzijds hadden wij wellicht nog meer verwacht van hen. In ieder geval willen wij ze alle zes van harte bedanken voor hun bijdrage en wensen wij ze veel succes toe!”

Drenthe speelde slechts een jaar op Het Kasteel en kreeg de laatste maanden steeds minder speeltijd van trainer Henk Fraser. Sparta gaat voorlopig wel door met Lars Veldwijk, aangezien de optie in zijn tot medio 2020 lopende contract afgelopen week werd gelicht. De boomlange aanvaller kwam afgelopen seizoen tot 24 doelpunten in de Keuken Kampioen Divisie en had daarmee een belangrijk aandeel in de promotie van de Rotterdammers.