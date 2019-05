Definitief besluit na CL-finale: ‘Terugkeer naar Nederland? Ik sluit niets uit’

Michel Vorm bereidt zich voor op de Champions League-finale tussen Tottenham Hotspur en Liverpool van zaterdag, maar de kans op speeltijd is zeer gering voor de 35-jarige doelman. De ervaren sluitpost moet Hugo Lloris al enige tijd voor zich dulden. Met een aflopende verbintenis bij the Spurs lijkt zijn toekomst dan ook buiten Noord-Londen te liggen.

“Mijn contract loopt af, dus ik wil na de finale mijn opties gaan bekijken. Daarna wil ik mijn keuze maken”, laat Vorm vrijdag weten in een reactie aan de NOS. “Ik wil sowieso door. Ik word in oktober 36, maar voel me nog goed en fris. We zullen het wel zien. Een terugkeer naar Nederland? Ik sluit niets uit.”

Vorm heeft er bijna vijf seizoenen als speler van Tottenham opzitten. Een vaste plaats onder de lat kwam er nooit voor de Nederlandse keeper, al zijn het geen verloren jaren geweest bij de Champions League-finalist. “Het is natuurlijk een heel lang proces geweest en het is niet zo dat ik hier net zit. Je bent wel echt onderdeel van de groep. Ik ken mijn rol en dat vertaalt zich ook in andere dingen dan alleen spelen of niet spelen.”

De oud-doelman van FC Utrecht speelt al sinds 2011 aan de andere kant van de Noordzee. Zijn eerste club in de Premier League was Swansea City, waarmee de routinier in 2013 de EFL Cup veroverde en aansluitend Europees voetbal speelde. Tottenham was onder de indruk van zijn prestaties in Wales en haalde Vorm een jaar later voor zeven miljoen euro naar Londen.