Willem II haalt eerste aanwinst uit Duitsland: ‘Ik houd van de speelwijze hier’

Willem II heeft de eerste aanwinst voor het seizoen 2019/20 binnen. De Tilburgers maken vrijdag via de officiële kanalen melding van de komst van Mats Köhlert, een 21-jarige vleugelaanvaller die afkomstig is van Hamburger SV. De Duitse buitenspeler is een driejarig contract overeengekomen met de Tricolores.

De door HSV opgeleide Köhlert staat voor zijn eerste avontuur buiten de eigen landsgrenzen. Willem II kan een zeer gemotiveerde aankoop verwachten in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. “Ik houd van de Nederlandse speelwijze. Die ligt me denk ik zeer goed”, stelt de Duitser in een reactie op de website van zijn nieuwe werkgever.

“Mats is een type speler die goed in ons systeem past”, concludeert technisch directeur Joris Mathijsen. “Hij kan op beide vleugels uit de voeten en heeft een passeeractie in huis. Daarnaast heeft hij een prettige persoonlijkheid. We hebben hem voor drie jaar vastgelegd en geven hem daarmee de ruimte zich door te ontwikkelen.”

Köhlert doorliep de jeugdopleiding van die Rothosen en maakte in maart zijn debuut in de hoofdmacht van de voormalig Europa Cup I-winnaar. Daarna volgden nog drie optredens in het eerste elftal. HSV liep uiteindelijk promotie naar de Bundesliga mis, waarna de jonge aanvaller te horen kreeg dat hij mocht uitzien naar een andere club.