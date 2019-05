FC Utrecht winkelt in Duitsland en houdt tegelijkertijd rekening met exodus

Issah Abass speelt komend seizoen in het shirt van FC Utrecht, zo melden de Domstedelingen vrijdag via de officiële kanalen. De twintigjarige aanvaller wordt voor een seizoen gehuurd van het Duitse FSV Mainz 05. Directeur voetbalzaken Jordy Zuidam laat op de clubsite weten blij te zijn met de tijdelijke aanwinst.

“Issah kan op elke positie in de voorhoede uit de voeten”, zegt de sportbestuurder over de Ghanees jeugdinternational. “Hij beschikt over veel snelheid en brengt veel energie in de wedstrijden. Hij is in staat tegenstanders bezig te houden en druk op verdedigers te zetten. Issah heeft een geweldige wedstrijdmentaliteit en past daarmee uitstekend bij onze club.”

“We zijn er erg blij mee dat we Issah voor één jaargang kunnen huren, die vorig jaar door Mainz is gekocht en daar een vijfjarig contract tekende”, aldus Zuidam. Abass maakte in het seizoen 2016/17 voor het eerst zijn opwachting in Europa bij NK Olimpija Ljubljana, waarvoor hij in 54 officiële wedstrijden tot 17 doelpunten kwam. Bij Mainz kwam de aanvaller tot slechts een duel in de hoofdmacht.

FC Utrecht denkt ook nog aan de komst van onder anderen Adam Maher. Veel spelers lijken ook te vertrekken bij de Eredivisionist, zoals Dario Dumic. Ook huurlingen Timo Letschert (Sassuolo) en Riechedly Bazoer (FC Porto) lijken niet terug te keren. Daarnaast is er buitenlandse interesse voor Sean Klaiber, Simon Gustafson, Nicolas Gavory en Gyrano Kerk, aldus Voetbal International.