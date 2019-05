‘PEC Zwolle ziet naast Ajax en FC Emmen twee buitenlandse concurrenten’

PEC Zwolle heeft veel interesse in Xavier Mous, meldt De Telegraaf vrijdag. Het dagblad bevestigt zodoende de berichtgeving van Voetbal International, dat eerder al melding deed van de belangstelling in de doelman van SC Cambuur. Het weekblad stelde ook al vast dat Ajax en FC Emmen de 23-jarige Mous in het vizier hebben.

PEC Zwolle is op zoek naar twee nieuwe keepers, aangezien zowel Mickey van der Hart (vertrokken naar Lech Poznan) als tweede doelman Diederik Boer (gestopt) niet meer aanwezig zijn. Volgens De Telegraaf heeft de Eredivisionist niet alleen interesse in Mous, maar ook in Nick Marsman, die transfervrij vertrekt bij FC Utrecht.

Veel clubs hebben Mous op de radar staan. Scouts van Ajax en PEC Zwolle zaten al 'enkele malen' op de tribune, zo meldde Voetbal International. De doelman wordt echter ook intensief gevolgd door het Duitse Heidenheim en het Oostenrijkse Rapid Wien, aldus De Telegraaf. Mous en zijn zaakwaarnemer zouden deze week om de tafel zijn gegaan om hun opties op een rij te zetten.

De doelman ligt nog tot volgend jaar zomer vast in Leeuwarden. Technisch manager Foeke Booy zei eerder al dat Cambuur 'heel ontspannen' aankijkt tegen de situatie. "Er is in een eerdere fase inderdaad contact geweest met FC Emmen, maar verder heeft zich bij ons nog geen club gemeld. Het is dus allemaal nog niet zo concreet. Dat is de situatie, wij wachten af."