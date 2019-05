Ajax strikt stukje mentaliteit: ‘Het enige wat hij zei was: ’life is a bitch‘’

Ajax gaat in zee met Mitchell van der Gaag, zo maakte de Amsterdamse club onlangs bekend. Van der Gaag, die Jong Ajax onder zijn hoede gaat nemen, kan met zijn visie veel spelers beter maken, stelt Jurgen Mattheij. De verdediger speelde bij Excelsior onder de oefenmeester en is lovend over de nieuwe werknemer van Ajax.

"Ik denk dat hij bij ons heel duidelijk was. Hij was streng, maar fair. Het is een serieuze trainer, die gewoon heel realistisch is. Hij liet het team spelen naar de kwaliteiten die wij toen hadden", aldus Mattheij in gesprek met Ajax Showtime. De stopper legt uit dat Van der Gaag bij Excelsior graag vanuit balbezit speelde, maar dat de trainer al snel inzag dat hij daarvoor niet het juiste elftal had.

Mattheij denkt dat Van der Gaag een 'stukje mentaliteit meebrengt' naar Ajax. “De manier van trainen onder Van der Gaag was heel hard. We werden fysiek ijzersterk. Ik denk dat dat anders was dan wat ik heb meegemaakt onder Nederlandse trainers. Het maakte hem niet uit als het te zwaar was. Hij bleef gewoon doorgaan, net zolang totdat je op het level zat dat je het aankon."

De verdediger geeft als voorbeeld een incident op een training, waarbij een speler een sliding maakte. “Hij kwam vol met zijn schenen tegen een paal aan en had pijn. Het enige wat Van der Gaag toen zei was: life is a bitch, opstaan en verdergaan. Ik denk dat het anders is wat je gewend bent van andere Nederlandse trainers en ik denk dat het ook wel beter is.”