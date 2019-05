Hans Kraay wijst enige opvolger aan: ‘Voor de rest weet ik helemaal niemand’

Diverse Spaanse media meldden dat Ernesto Valverde op de schopstoel zit bij Barcelona, waardoor men speculeert over eventuele opvolgers. Ook de naam van Ronald Koeman, bondscoach van het Nederlands elftal, wordt in de wandelgangen genoemd. Hans Kraay junior weet zeker dat Koeman vertrekt bij Oranje als Barcelona zich meldt.

Koeman wilde afgelopen dinsdag op de persconferentie niets kwijt over de vermeende interesse van de Catalaanse grootmacht. "Ik heb heel goed gelet op zijn gelaatsuitdrukking en alles wat hij deed: hij wil er niet over praten", zegt Kraay junior bij FOX Sports. "Maar hij heeft dus ook niet gezegd dat het complete onzin is. Als Barcelona komt, dan gaat-ie."

Ronald de Boer zei eerder deze week het logisch te vinden als Koeman besluit Oranje in te ruilen voor Barcelona. “Hij heeft daar een geweldige tijd als speler gehad. Kan je 'nee' tegen die club zeggen? Ik denk het niet. Die trein komt misschien maar één keer langs. Die gaat-ie pakken, geloof me", aldus De Boer. Kraay junior is van mening dat Koeman moet blijven.

"Ik vind het helemaal niet logisch dat je gaat wanneer je bent begonnen aan de wederopbouw van het Nederlands elftal waarbij iedereen je steunt. Het is zijn droom. Ronald de Boer mag daar wel veel meer over oordelen dan wij, omdat hij daar gespeeld heeft, dat gevoeld heeft en het snapt”, aldus de oud-voetballer, die al een opvolger van Koeman in gedachte heeft.

"De Boer heeft veel meer recht om het te zeggen dan wij. Ik zou het heel raar vinden, want dit wilde hij heel graag. Maar ik snap De Boer, die dit gevoeld en meegemaakt heeft. Als hij de raad van De Boer opvolgt, is er in mijn ogen maar een iemand die hem kan opvolgen: Peter Bosz. Voor de rest weet ik helemaal niemand", aldus de analist over de huidige trainer van Bayer Leverkusen.