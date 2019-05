Jaap Stam overtuigt Feyenoorder van langer verblijf: ‘Het ziet er goed uit’

Nicolai Jörgensen wil volgend seizoen wederom graag uitkomen voor Feyenoord, zo laat de spits weten in gesprek met BT. De 28-jarige Deens international werd in het verleden regelmatig gelinkt aan een uitgaande transfer, maar momenteel is het relatief rustig rond de aanvaller. "Ik heb een goed en stabiel jaar nodig", laat Jörgensen weten.

"Je weet nooit wat er gaat gebeuren, maar ik heb een seizoen nodig waarin ik alles speel. Vanaf daar moeten we verder kijken”, aldus Jörgensen, die bij tijd en wijle op de bank moest plaatsnemen van trainer Giovanni van Bronckhorst. Ook kampte de spits af en toe met pijntjes, waardoor hij afgelopen seizoen tot 24 wedstrijden in de Eredivisie kwam voor de Rotterdammers.

Jörgensen heeft eerder aangegeven een transfer te overwegen. In het verleden werd de aanvaller gelinkt aan verschillende clubs, waaronder Newcastle United. Jaap Stam, de opvolger van Van Bronckhorst in De Kuip, heeft een uitgebreid gesprek gevoerd met Jörgensen, zo laat laatstgenoemde weten. De aanvalsleider ziet zodoende een langer verblijf bij Feyenoord zitten.

"Het ziet er erg goed uit. Hij wil heel aanvallend voetbal spelen en het ons daarmee makkelijker maken om doelpunten te maken. Ik kijk ernaar uit om volgend seizoen dit waar te maken”, aldus Jörgensen, die nog tot medio 2021 vastligt bij Feyenoord. Tot op heden heeft de aanvaller 104 wedstrijden gespeeld voor de Rotterdamse club, met 48 goals en 22 assists als resultaat.