Rel in Spanje: ‘Griezmann signeerde in maart al contract met Barcelona’

Antoine Griezmann en Barcelona hebben afgelopen seizoen maandenlang contact gehad over een eventuele samenwerking, zo verzekerde Cadena SER in de nacht van donderdag op vrijdag. De doorgaans betrouwbare radiozender verzekert bewijzen te hebben dat de aanvaller van Atlético Madrid al sinds november 2018 met de Catalanen in onderhandeling was, al is dat volgens de regelgeving van de wereldvoetbalbond FIFA absoluut verboden.

Griezmann zou vervolgens in maart een voorakkoord met Barcelona hebben ondertekend. Nog vóór de eliminatie van Atlético door Juventus in de Champions League en nog vóór het belangrijke duel met Barcelona in het Camp Nou in de strijd om de landstitel. Cadena SER baseert de berichtgeving op documenten die de onderhandelingen zouden bevestigen en die mogelijk spoedig in het openbaar komen.

Griezmann maakte op 15 mei bekend dat hij de intentie heeft om Atlético in de zomer te verlaten, na een onderhoud met trainer Diego Simeone en de directie van de club. Het contract van de Frans international loopt pas medio 2023 ten einde en bevat momenteel een transferclausule van 200 miljoen euro. Vanaf 1 juli wordt deze clausule echter verlaagd naar 130 miljoen euro.

Griezmann genoot vorig jaar ook al interesse van Barcelona, maar opteerde destijds voor een langer verblijf in het Wanda Metropolitano. Atlético diende zelfs bij de FIFA een klacht jegens de Catalanen in over het onrechtmatig benaderen van een voetballer met een doorlopend contract. Mochten de documenten inderdaad aantonen dat Griezmann en Barcelona al maandenlang contact achter de schermen hebben gehad, dan zal Atlético ongetwijfeld opnieuw bij de wereldvoetbalbond aankloppen.