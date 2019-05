‘Frenkie de Jong-miljoenen’ worden niet aan dure spelers uitgegeven

RKC Waalwijk wil het contract van Fred Grim openbreken. Onder leiding van de oefenmeester slaagde de club er afgelopen week via de Keuken Kampioen Play-Offs in om promotie naar de Eredivisie te bewerkstelligen. Het contract van Grim loopt nog een jaar door, maar de Waalwijkers willen langer door met de voormalig interim-bondscoach van het Nederlands elftal.

“Wij willen Fred héél graag houden. Als het aan ons ligt, breken wij zijn verbintenis open”, benadrukt algemeen directeur Frank van Mosselveld vrijdag in gesprek met De Telegraaf. “De promotie is voor een groot deel zijn verdienste geweest, net als de speelstijl en de ontwikkeling die veel spelers hebben doorgemaakt.”

Het feit dat RKC komend seizoen in de Eredivisie actief is, verandert niets aan het beleid van de club inzake de 5,2 miljoen euro die men ontving naar aanleiding van de transfer van Frenkie de Jong naar Barcelona. De club gaat het geld niet aanwenden om dure spelers aan te trekken. “Absoluut niet”, stelt de sportbestuurder van RKC. “Een deel van het geld hebben we gebruikt voor de uitbreiding van ons trainingscomplex en de transitie van kunstgras naar echt gras.”

“We investeren liever in de lange termijn.” Komend seizoen zal RKC ruim twee miljoen euro aan tv-gelden ontvangen en dus zal de begroting flink worden opgetrokken. “Dat zou sowieso gebeuren, maar de promotie verandert de zaak uiteraard.”