Driemaal is scheepsrecht: Rydell Poepon promoveert in Turkije

Gazisehir Gaziantep komt komend seizoen in de Süper Lig uit. Het team van trainer Mehmet Altiparmak was donderdagavond in de finale van de play-offs na strafschoppen te sterk voor Hatayspor, na 1-1 in de reguliere speeltijd. Rydell Poepon, die in de basis stond en een van de strafschoppen benutte, promoveert zodoende naar het hoogste niveau.

Elmar Bjarnason had een groot aandeel in de 0-1: de IJslander was op links twee man te slim af en uit diens scherpe voorzet kopte Gökhan Alsan de openingstreffer achter doelman Akin Alkan. Zeven minuten voor tijd viel de 1-1. Mirkan Aydin stond ogenschijnlijk niet buitenspel en benutte een rebound.

Aydin leek in de extra tijd ook de 2-1 te maken, maar Mehmet Erdem keerde op de doellijn zijn kopbal. In de verlenging kwam het scorebord niet meer in beweging, waardoor strafschoppen uitsluitsel moesten bieden. Gökhan Karadeniz faalde als enige in de strafschoppenreeks, terwijl Poepon de eerste elfmetertrap benutte: 3-5.

Poepon was de afgelopen twee seizoenen met Boluspor steevast actief in de play-offs voor promotie naar de Süper Lig, maar wist het hoogste niveau twee keer niet te bereiken. Nu heeft de aanvaller, die nog een contract tot medio 2020 heeft, zich alsnog verzekerd van een promotie-ticket. Mehmet Dingil, die voorheen voor Achilles’29 uitkwam, blijft met Hatayspor op het tweede niveau actief.