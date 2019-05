Politie wacht toptalent van Schalke 04 op na vlucht met EasyJet

Rabbi Matondo heeft heel wat uit te leggen bij Schalke 04. Engelse media maken donderdag melding van ‘storend gedrag’ van de achttienjarige buitenspeler tijdens een vlucht met EasyJet van Faro, waar hij met de selectie van Wales op trainingskamp was geweest, naar Bristol. Matondo werd na aankomst in Engeland meegenomen door de politie. De Welshe voetbalbond is op de hoogte van het incident.

Volgens de berichten zou Matondo, die samen met enkele vrienden terugreisde naar Bristol, geweigerd hebben om zijn veiligheidsriem vast te maken. Daarna zou de tiener een stewardess tot tweemaal toe voor ‘hoer’ hebben uitgemaakt en geweigerd hebben om zijn persoonlijke gegevens bekend te maken. Het waren naar verluidt zijn vrienden die de gegevens van Matondo uiteindelijk aan de crew doorgaven.

Eenmaal in Bristol aangekomen mochten de passagiers het vliegtuig niet verlaten totdat de politie de Welshe international had meegenomen. Een woordvoerder van de Welshe bond erkent op de hoogte te zijn over de klacht inzake 'een lid van de nationale selectie'. “Het incident is snel opgelost en de bond zal op dit moment geen commentaar meer geven”, gaf de zegsman aan.

Matondo maakte in januari voor ongeveer dertien miljoen euro de overstap van Manchester City naar Schalke 04. De jongeling kwam tot acht optredens in de tweede seizoenshelft.