Flirtende Depay zegt sorry via Twitter; De Jong geniet van schitterend landschap

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

De afgelopen week stond uiteraard in het teken van de biografie van Memphis Depay: Heart of a Lion. Het levensverhaal van de aanvaller werd op grootse wijze gepresenteerd in het bijzijn van tal van collega-voetballers en artiesten. Onder anderen Steven Bergwijn, Timothy Fosu-Mensah en Orlando Engelaar gaven acte de présence bij de presentatie van de biografie van Depay (swipe naar rechts!).





Depay zelf wist donderdag overigens ook op social media de aandacht op zich gevestigd. De sterspeler van Olympique Lyon verstuurde de volgende Tweet: “Voor het meisje dat de metro die zij moest halen, heeft gemist doordat ik haar aansprak: het spijt me. Ik wilde je alleen vertellen dat je er goed uitziet.” De flirtende Depay kreeg op Twitter de lachers op zijn hand, maar of hij ook daadwerkelijk gescoord heeft is niet bekend.





For the girl i just spoke to and made her miss her metro ?? she had to catch... I’m sorry ????????? just wanted to tell you you look good ?? #Rotterdamcity — Memphis (@Memphis) 30 mei 2019

Siem de Jong heeft de tijd van zijn leven. De aanvallende middenvelder werd het afgelopen seizoen door Ajax verhuurd aan Sydney FC en kroonde zich met die club tot landskampioen van Australië. Niet alleen op sportief vlak gaat het De Jong voor de wind: de zesvoudig Oranje-international geniet optimaal van het leven Down Under.





We kunnen er opnieuw niet omheen: de vakantiefoto’s die ook deze week massaal werden gedeeld op Instagram. Sven van Beek (Feyenoord) en Michel Vlap (sc Heerenveen) vertoeven beiden toevallig met hun partner op Curaçao.





Lucas Vázquez (Real Madrid), Álvaro Morata (Atlético Madrid) en Sergio Canales (Real Betis) brengen hun vakantie door in de Verenigde Staten (swipe naar rechts!).





PSV-spits Joël Piroe vertrok met zijn vriendin naar Suriname, terwijl ADO Den Haag-verdediger Tom Beugelsdijk met zijn partner Melanie Wapenaar van het leven geniet op Ibiza.





Tot slot de vakantiefoto’s van Kenneth Paal (PEC Zwolle), Sam Lammers (sc Heerenveen) en Dries Mertens (Napoli) (swipe naar rechts!).