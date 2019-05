Ramos schept duidelijkheid en is kraakhelder over zijn toekomst

Sergio Ramos blijft Real Madrid trouw, zo heeft de verdediger donderdagmiddag op een speciaal belegde persconferentie in het Santiago Bernabéu verklaard. De 33-jarige Spanjaard werd de afgelopen dagen nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek naar China, maar zegt nu te willen blijven bij de Koninklijke. "Ik wil hier met pensioen gaan", aldus Ramos.

Eerder bracht El Chiringuito al naar buiten dat Ramos toch van zins is om te blijven bij Real Madrid. "Ik blijf bij Real Madrid. Ik wil hier mijn carrière afsluiten", tekende het Spaanse tv-station op uit de mond van de 163-voudig international. Een 'goed gesprek' tussen Ramos en voorzitter Florentino Peréz zou ervoor hebben gezorgd dat de aanvoerder van de Spaanse grootmacht toch wil blijven.

“Er is te veel gepraat over Ramos en zijn wens om meer geld te verdienen”, zegt de veteraan donderdag op de persconferentie. “Ik ga over twee weken trouwen en ik wilde deze kwestie uit de wereld helpen. Er is een aanbieding uit China. Als ik me niet geliefd had gevoeld hier, was het een alternatief, maar ik ben nu bij Real Madrid en ik wil mijn contract uitdienen.”

“Ik heb geen enkele intentie om de club te verlaten, ik wil hier blijven. Mijn relatie met Florentino is als die van een vader en een zoon. Bij die dynamiek heb je ook conflicten. Ik heb de voorzitter ook gezegd dat ik nooit naar een club zou gaan die tegen Real zou komen te strijden. Als ik op een dag ga, dan is het omdat mijn lichaam het niet meer toelaat om op hoog niveau te spelen.”

“Ik wil dat iedereen een prettige zomer heeft en wil zeker weten dat mijn naam niet steeds de krantenkoppen domineert. Ik raak geïrriteerd van sommige verhalen die de ronde doen. Ik wil samen met de president naar de toekomst kijken en bouwen aan Real Madrid”, aldus Ramos, die erkent dat na de uitschakeling tegen Ajax in de Champions League er 'spanningen' waren.

“De wedstrijd tegen Ajax heeft voor veel spanningen gezorgd, dat klopt. Het was ook een tijd waarop wij wisten dat we een andere koers moesten varen. En ik wil benadrukken dat dit niet een manier is om een verbeterd contract af te dwingen. Ik ben blij met wat ik krijg en waar ik ben”, stelt Ramos, die nog tot medio 2021 vastligt in de Spaanse hoofdstad.