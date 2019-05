Gebroeders Schreuder samen naar Hoffenheim: ‘Er komt een ander tijdperk aan’

Alfred Schreuder zal volgend seizoen als hoofdtrainer van TSG 1899 Hoffenheim worden bijgestaan door een zeer goede bekende. De Duitse club maakte afgelopen week bekend dat broer Dick bij Hoffe aan de slag zal gaan als assistent-trainer. De 47-jarige Schreuder laat met pijn in het hart de Verenigde Staten achter zich, waar hij de afgelopen anderhalf jaar in dezelfde functie werkzaam was bij Philadelphia Union. “Maar dit is iets anders... Het is een droom, ook voor de familie. Onze vader heeft ons samen zien spelen en kan het nu nog meemaken dat we samen een club trainen”, zegt Schreuder in gesprek met Voetbalzone.

Door Chris Meijer

Direct na de aanstelling van Schreuder in Hoffenheim rinkelde in Philadelphia de telefoon. De nieuwe hoofdtrainer van de Duitse club, die tussen 2015 en 2018 in de Rhein-Neckar-Arena als assistent van zijn naar RB Leipzig vertrokken voorganger Julian Nagelsmann werkzaam was, had in zijn staf meteen een rol voor zijn oudere broer in gedachten. “Alfred vroeg: ‘Ik wil je graag meenemen, maar ik weet dat je het heel erg naar je zin hebt. Als je daar wil blijven, zal ik dat respecteren’. Dit was een kans om samen ergens te beginnen, dus mijn antwoord was snel ‘ja’”, legt de oudste telg van de gebroeders Schreuder uit. In april vloog hij na de uitwedstrijd van Philadelphia Union tegen Los Angeles Galaxy richting Duitsland voor een meeting met de directie van Hoffenheim en om alle formaliteiten af te ronden. “In die vergadering merkte ik dat er heel veel waardering was voor Alfred. Ze hebben al een hele goede tijd gehad toen Alfred daar assistent was. Natuurlijk maakt het je trots, maar wat zegt trots? Je moet elke week proberen te winnen, want anders heb je helemaal niks aan die waardering.”

Competitie van de toekomst

Met de overstap komt er voor Schreuder na anderhalf jaar een einde aan zijn dienstverband bij Philadelphia Union, waar hij als assistent van hoofdtrainer Jim Curtin werkte. Earnest Stewart, destijds directeur spelersbeleid bij de club en tegenwoordig algemeen directeur van de Amerikaanse voetbalbond, haalde de 47-jarige oefenmeester in januari 2018 weg bij tweededivisionist VV Katwijk. “Ik kon dagelijks met voetbal bezig zijn. Toen het aanbod kwam, ging ik me verdiepen in de club. In eerste instantie was ik nog wel wat sceptisch, maar de MLS heeft mijn verwachtingen overtroffen”, blikt Schreuder terug op zijn overstap naar de Verenigde Staten. “Het probleem is dat veel mensen de MLS niet kennen, dus dan klinkt het raar als ik zeg dat ik het hier ook naar mijn zin heb. In Nederland weten ze bij God gewoon niet wat hier gebeurt. Het is een hele complexe competitie, dat maakt het ook zo mooi. Weer-, tijd-, hoogteverschillen: het is gewoon totaal anders dat je in Nederland even uit moet spelen in Groningen of dat je hier op bezoek moet in Colorado.”

Het PPL Park, de thuishaven van Philadelphia Union.

“Of dit de grootst groeiende competitie ter wereld is? Dat zal in de toekomst moeten blijken. Ik heb wel het gevoel dat dit de competitie van de toekomst is, dat voel je aan alles. We gaan vaak twee dagen van tevoren weg, trainen dan bij de andere clubs en kunnen dan alle accommodaties zien. Dat is niet normaal, het is zo mooi. Het niveau ligt al heel hoog, gemiddeld misschien zelfs nog hoger dan in Nederland”, vervolgt de oud-middenvelder van onder meer PSV, Sparta Rotterdam, FC Groningen, RKC Waalwijk en Stoke City. Ondanks dat Schreuder het enorm naar zijn zin heeft in Philadelphia, wist sportief directeur Ernst Tanner al genoeg toen hij een aantal weken geleden bezoek kreeg. De 52-jarige Duitser werkte zelf in het verleden ook bij Hoffenheim, als hoofd jeugdopleidingen, technisch directeur en algemeen directeur. “Toen ik bij hem binnenkwam, zei hij: ‘Ik zit al een paar weken te wachten op het moment dat jij hier binnenkomt met deze vraag’. Hij gaf ook aan dat hij het begreep dat het een droom was om als broers samen te werken en dat het geen nut had om me contractverlenging aan te bieden. Dat had hij wel gedaan als het niet Alfred was geweest en dan had ik er nog over kunnen nadenken.”

Engels als voertaal

Als het gesprek kort wordt onderbroken voor een conversatie met Kacper Przybylko, de in Duitsland geboren spits die in Philadelphia op hetzelfde complex woont, blijkt dat Schreuder zijn huidige collega’s niet gebruikt om de kennis van de Duitse taal alvast bij te spijkeren. “De sportief directeur zei in het begin: ‘Jij kan ook Duits praten?’ ‘Dat kan ik wel, maar dat wil ik niet. Ik wil gewoon Engels met je praten’, antwoordde ik. Toen moest hij wel lachen. Al die talen door elkaar, vind ik maar niks. Met Earnest sprak ik ook Engels, omdat het beter is. Je probeert zo open mogelijk te zijn, dus bij Hoffenheim zal er onderling ook Duits of Engels gesproken worden.” Naast de komst van de gebroeders Schreuder blijft de technische staf van Hoffenheim intact met keeperstrainer Michael Rechner en assistenten Matthias Kaltenbach en Pellegrino Matarrazzo. Voor de nieuwe hoofdtrainer zijn dit geen onbekenden, daar hij in zijn periode als assistent van Nagelsmann al samenwerkte met deze staf. “Ze hebben een hele goede band. Ook nadat hij naar Ajax vertrok, hebben ze nog contact gehouden. Hij kent de mensen en zij kennen hem, dus ik ga niet naar Hoffenheim als een vertrouweling of iets. Qua vertrouwen zit het wel goed.”

Schreuder en Nagelsmann in conclaaf op het trainingsveld bij Hoffenheim.

“Dat de huidige staf elkaar al kent, zie ik als voordeel. Misschien dat ik daarin iets kan toevoegen, omdat ik anders tegen bepaalde dingen aankijk. Ik vind het altijd wel lekker om ergens te komen waar ik niemand ken, dat ben ik ook wel gewend.” Het staat al vast dat Hoffenheim komende zomer afscheid neemt van Kerem Demirbay (naar Bayer Leverkusen) en Nico Schulz (naar Borussia Dortmund). Tegenover de vertrekkende spelers staat de komst van Ihlas Bebou (komt van Hannover 96), Sargis Adamyan (komt van Jahn Regensburg) en Konstantinos Stafylidis (komt van FC Augsburg). “Het tijdperk Julian is voorbij, er komt een ander tijdperk aan waarin wordt doorgeselecteerd in spelers. Het is een beetje opnieuw beginnen, opnieuw bouwen. We raken Demirbay en Schulz kwijt aan betere teams en je kan niet dezelfde soort spelers terughalen, je moet juist jongens zien op te leiden naar dat niveau. Uiteindelijk heeft Alfred daar al gewerkt, dus hij kent de werkwijze. Elke trainer heeft zijn eigen visie. Ze spelen al heel vaak in verschillende systemen. Het is even bekijken voor welke spelers Alfred zal kiezen, maar hij heeft een duidelijk idee wat hij wil. Het is niet aan mij om dat te zeggen, natuurlijk.”

‘Ajax-invloeden’

Alfred Schreuder werkte de afgelopen anderhalf jaar als assistent van Erik ten Hag bij Ajax. De Amsterdammers maakten tijdens de Champions League-campagne veel indruk, door met een herkenbare voetbalstijl door te dringen tot de halve finales van het miljardenbal. De nieuwe assistent van Hoffenheim weet niet of men nu in Duitsland ‘Ajax-invloeden’ in het spel gaat verwachten. “Tja, wat zijn Ajax-invloeden? Het moet ook allemaal maar even bij elkaar passen. Er zijn daar ook heel veel invloeden geweest van Hoffenheim op de training, bijvoorbeeld. Bij Ajax ging het na de winterstop wat minder, waardoor ze dingen net iets anders zijn gaan doen. Het is weer gaan lopen, je moet op bepaalde momenten kijken of je iets kan aanpassen. Als Ajax volgend seizoen vijf wedstrijden achter elkaar verliest, is het allemaal niks. Je moet er een beetje doorheen kijken, zoiets weet je ook wel als trainer. De ene dag kan je alles en de andere dag kan je helemaal niets.”

Op 8 juni zal Schreuder voor het laatst op de bank zitten bij Philadelphia Union tijdens de thuiswedstrijd tegen New York Red Bulls. Enkele dagen later verlaat hij de Verenigde Staten, waarna drie weken later de voorbereiding met Hoffenheim op het nieuwe seizoen van start gaat. “Ik ben benieuwd naar het niveau van de spelers op de trainingen. Persoonlijk ben ik telkens een stap omhoog gegaan: van de Eerste Klasse, via de Hoofdklasse, de Tweede Divisie en de MLS naar de Bundesliga. Voor mij zal het ook even kijken worden hoe het gaat op het veld. Uiteindelijk ben je in een bepaalde benadering altijd hetzelfde”, stelt Schreuder, die eerder als hoofdtrainer bij SDV Barneveld, Barnet en VV Katwijk werkte. Hij heeft de ambitie om ooit als eindverantwoordelijke in het betaald voetbal te werken, al moet hij dan wel eerst de cursus Coach Betaald Voetbal halen. “Dat probeer ik al acht jaar, maar elke keer hebben ze redenen om mij niet toe te laten. Ik zeg dit cynisch, omdat ik een beetje moe word van die Nederlandse cursusgasten. In het eerste jaar bij Hoffenheim gaat het er sowieso niet van komen, wellicht in de seizoenen daarna. Misschien hoop ik in de toekomst nog eens terug te keren in de Verenigde Staten.”