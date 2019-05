‘Barcelona ontvangt eerste aanbieding voor mislukte recordaankoop’

Paris Saint-Germain is van plan om Philippe Coutinho uit zijn lijden bij Barcelona te verlossen, zo verzekert AS. De Franse topclub zou de middenvelder annex aanvaller, die in zijn anderhalf jaar in Catalonië weinig indruk heeft weten te maken, eerst een jaar willen huren van Barça en daarbij het hoge salaris van de Braziliaan willen overnemen.

De Financial Fair Play-richtlijnen maken het voor PSG onmogelijk om Coutinho direct over te nemen. De Parijzenaars hopen een koopoptie van honderd miljoen euro in het huurcontract van de 26-jarige Zuid-Amerikaan op te kunnen nemen. Eerder meldde Mundo Deportivo al dat Barcelona bereid is om mee te werken aan vertrek van Coutinho, die voor een bedrag van tussen de 120 en 160 miljoen euro overkwam van Liverpool.

Coutinho zou bij PSG samen komen te spelen met zijn vriend Neymar, die hij goed kent van het Braziliaanse nationale elftal. Trainer Thomas Tuchel ziet een belangrijke rol weggelegd voor het duo, dat in de Franse hoofdstad een aanval moet gaan vormen met Kylian Mbappé en Ángel Di María. Coutinho wordt in de Spaanse media overigens ook gelinkt aan Manchester United en Chelsea.

Als Coutinho (tijdelijk) wordt aangetrokken door PSG, dan mag Edinson Cavani de club naar verluidt verlaten. De 32-jarige spits kwam in 2013 voor meer dan zestig miljoen euro over van Napoli en het zou voor PSG de laatste kans zijn om nog wat van dat bedrag terug te verdienen. Ook Thomas Meunier, die in de belangstelling staat van meerdere Premier League-clubs, staat op de nominatie om te vertrekken.