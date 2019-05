Cesc Fàbregas trekt pijnlijke conclusie: ‘Hij kan geen leider zijn'

Mesut Özil slaagde er woensdag niet in de Europa League te veroveren met Arsenal, doordat de ploeg van trainer Unai Emery pijnlijk onderuit ging tegen stadsgenoot Chelsea (4-1). Het optreden van Özil in de verloren Europa League-finale komt hem op kritiek te staan van Cesc Fàbregas, die voor zowel Arsenal als Chelsea speelde. "Hij is gehaald om de club te dragen, maar hij heeft het niet in zich om de leider te zijn", zegt de Spanjaard tegenover BT Sport.

"Ik denk dat je het gewoon in je hebt, of je hebt het niet", aldus Fàbregas, die Özil in zijn tijd bij Real Madrid beter vond. "Bij Real Madrid werd hij omringd door absolute topspelers, en met Cristiano Ronaldo een van de beste spelers uit de historie van de sport." Fàbregas had meer verwacht van Özil bij Arsenal, dat hem in 2013 overnam van de Koninklijke.

"Ik wil hem niet tekort doen, want Mesut heeft top gespeeld bij Real, maar op een niveautje lager wordt verwacht dat je meer van jezelf laat zien, omdat je niet dezelfde kwaliteit als voorheen om je heen hebt", vertelt de huidige speler van AS Monaco. "De club koopt je om een echte leider te zijn. Ik train niet elke dag met hem, maar ik denk niet dat hij dat in zich heeft."

Ook oud-speler Martin Keown van Arsenal uitte donderdag kritiek op Özil. "Özil is onze grootste speler, maar in uitwedstrijden zie je hem niet", vond het clubicoon van de Londenaren. "Hij is ook de helft van de tijd niet inzetbaar, er moet iets veranderen. Hij moet betere spelers om zich heen hebben, in een team dat op balbezit speelt. Aan de bal doet hij niet genoeg. Misschien denkt hij zelf van wel, maar dat is niet zo."