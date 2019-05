Matthijs de Ligt: ‘We kwamen bij elkaar, de kern, crisisberaad’

Het was een van de succesvolste seizoenen uit de historie van Ajax, beseft Matthijs de Ligt. De verdediger krijgt nog altijd kippenvel als hij terugdenkt aan de prestaties van de Amsterdammers in met name de Champions League. "Real Madrid-uit was mijn hoogtepunt", blikt de negentienjarige aanvoerder terug voor de camera's van FOX Sports.

Ajax verloor thuis met 1-2 van de Spaanse topclub en verbaasde vriend en vijand door in de terugwedstrijd in Santiago Bernabéu met 1-4 te winnen. "Iedereen dacht: wow, hebben wij net Real Madrid uitgeschakeld in Bernabéu? Ik krijg nog kippenvel als ik dat zeg", gaat De Ligt verder. "Toen lukte alles. Als je de regerend kampioen zo weg speelt, kan je alleen maar genieten."

De grootste smet op het seizoen van Ajax was de uitschakeling in de halve finale tegen Tottenham Hotspur. "De kans dat je weer eens op de drempel van de Champions League-finale staat... Het wordt afwachten, de vorige keer was dat twintig jaar", stelt De Ligt vast. "Je moet de kans en het moment pakken, maar we lieten het liggen. Het is pijnlijk. Maar het blijft een van de beste seizoenen van Ajax, met spelers die tot de verbeelding spreken. Dat zal de overhand hebben."

Aan het begin van het seizoen had De Ligt niet verwacht dat Ajax zo ver zou komen in het miljardenbal. "We hadden niet door hoe goed we waren, ook bij de loting", zegt de aanvoerder. "Als je dan terugkijkt en ziet hoe wij gespeeld hebben. Wij hebben zoveel goede spelers, zulke potentie. In de Champions League zag je dat tot uiting komen. Tegenstanders als Real Madrid, Bayern München, Juventus en Tottenham hadden het lastig tegen ons."

De Ligt stelt dat de 6-2 nederlaag tegen Feyenoord een pijnlijk dieptepunt was. “Dat was een heftige dag", doelt De Ligt op de dag na de blamage. “We kwamen bij elkaar, de kern. We bespraken wat er nu moest gebeuren. Het was wel een crisisberaad. We namen als voorbeeld PSV-uit. De enige manier om de kater weg te spoelen was de volgende wedstrijden winnen."

“Ik heb dit jaar weinig slechte wedstrijden van ons gezien. Zeven waren er niet goed genoeg, dat is een aardig percentage over een heel seizoen gezien. Maar de uitschieters waren te erg. Feyenoord-uit, Heracles-thuis en uit, PSV-uit. Dat verschil was te groot. Er is altijd een zondebok. Nu was het lange tijd de trainer. Dat gebeurt bij een club als Ajax. Zaak is om dan het hoofd koel te houden.”