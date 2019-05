Nigel de Jong uit serieuze twijfels: ‘Dit zegt genoeg, zijn lichaamstaal’

Arsenal verloor woensdagavond in de finale van de Europa League met 4-1 van Chelsea, waar de ploeg van Unai Emery het seizoen in mineur afsluit. Mesut Özil wilde dolgraag het Europese toernooi winnen, maar kon het verschil niet maken namens the Gunners, zag ook Nigel de Jong. De middenvelder van Al Ahli stelt vast dat Özil opnieuw tegenviel.

“Dit zegt genoeg, zijn lichaamstaal, ook na de wedstrijd. Hoe hij daar in de dug-out zit en misschien wel denkt: wat is mijn volgende stap? Wat doe ik hier nog? Wat ging er mis in de wedstrijd?”, zegt De Jong als analist bij beIN Sports. De routinier geniet wel van de voetbalkwaliteiten van Özil. “Je geeft hem toch altijd wel het voordeel van de twijfel.”

De 81-voudig Oranje-international betwijfelt of de dertigjarige Duitser altijd de juiste mentaliteit heeft. “Je vraagt je af: wil hij daar echt wel zijn? Wil hij wel écht winnen? Natuurlijk is hij een ongelooflijk getalenteerde voetballer, dat weten we allemaal. Maar nu weer... Het was weer zo'n dag waarop het niet gebeurde voor hem en zijn collega's.”

De finale van de Europa League in Baku werd mede dankzij Eden Hazard een prooi voor Chelsea. De Belgische vleugelaanvaller scoorde twee keer en produceerde ook nog een assist. De andere doelpuntenmakers namens the Blues waren Olivier Giroud en Pedro. Namens Arsenal kon alleen Alex Iwobi het net vinden in de eindstrijd.