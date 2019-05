Robben: ‘Ik dacht: als ze me zo behandelen, kan ik beter elders heengaan’

Arjen Robben neemt deze zomer na tien seizoenen afscheid van Bayern München. In deze periode won hij acht Bundesliga-titels, vijf DFB-bokalen, vijf Duitse Supercups, een Champions League, een UEFA Supercup en een aantal persoonlijke prijzen. In dit exclusieve interview blikt Robben terug op zijn periode in München. Hij vertelt hij onder meer waarom hij besloot Real Madrid te verlaten en het moment waarop hij overwoog bij Bayern München te vertrekken.

