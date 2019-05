‘PSV heeft het qua voetbal toch heel goed gedaan in de Champions League’

Hirving Lozano greep dit seizoen met PSV naast alle prijzen, terwijl het voetbaljaar nog wel zo veelbelovend begon. Nadat de Eindhovenaren het afgelopen seizoen afsloten als kampioen bereikten zij, na afgerekend te hebben met BATE Borisov, de groepsfase van de Champions League. Voor de Mexicaanse aanvaller vormen de confrontaties met groepsgenoten Barcelona, Internazionale en Tottenham Hotspur in het miljardenbal nog altijd het hoogtepunt van het afgelopen jaar.

“Uiteindelijk is het resultaat teleurstellend, omdat we in de poule maar twee punten hebben gehaald. Dat hadden er echt meer kunnen en moeten zijn. Maar ik denk dat we het qua voetbal toch heel goed hebben gedaan”, blikt hij terug in gesprek met Voetbal International. “Dat we ons kunnen meten met Barcelona, Internazionale en Tottenham Hotspur zegt veel over de kwaliteiten in dit team.”

Europa League-zege Chelsea heeft gevolgen voor Ajax en PSV

“We hadden echt wedstrijden kunnen winnen, maar uiteindelijk verloren we of speelden we gelijk.” Lozano zag in het tweeluik met Barcelona bovendien een droom uitkomen doordat hij het veld mocht delen met Lionel Messi, volgens de Mexicaan de beste voetballer ter wereld. De aanvaller liet zich echter zelf ook gelden: “Dat ik de verdediging van zulke grote clubs toch geregeld pijn heb kunnen doen met mijn spel, stemt me tevreden.”

“Dat was voor mij de bevestiging dat ik meekan op het allerhoogste niveau in het internationale voetbal”, gaat hij verder. Lozano hoopt volgend seizoen dan ook opnieuw in de Champions League te kunnen spelen, al zal hij, als hij bij PSV blijft, wel een aantal voorrondes door moeten zien te komen: “Voor mij is het belangrijk dat ik met en tegen de beste voetballers ter wereld speel. Dat gebeurt in de Champions League. The best of the best.”