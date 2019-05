Donderdag, 30 Mei 2019

Atlético Madrid biedt Leicester City tachtig miljoen

Het contract van Yacine Brahimi bij FC Porto loopt op 30 juni af en dus is de aanvallende middenvelder bezig met het vinden van een nieuwe club. Fenerbahçe ziet in ieder geval wel brood in de transfervrije komst van Brahimi. (Fotomaç)

Nick Olij verruilt AZ spoedig voor NAC Breda. De doelman, vorig seizoen verhuurd aan TOP Oss, verlaat AZ transfervrij en tekent voor twee seizoenen met een optie voor een extra jaar. (BN DeStem)

Atlético Madrid is bereid om ver te gaan voor de komst van Ben Chilwell. Los Colchoneros hebben een bod van tachtig miljoen euro op de linksback bij Leicester City neergelegd. (The Sun) hebben een bod van tachtig miljoen euro op de linksback bij Leicester City neergelegd.

Juventus is bereid om Mattia Perin naar AS Roma te laten gaan. De landskampioen hoopt de doelman in te zetten als onderdeel van de deal om Nicolò Zaniolo naar Turijn te halen. (Tuttosport)

Real Madrid lijkt de komst van Luka Jovic voorlopig op de lange baan te hebben geschoven. Dat is goed nieuws voor Manchester United en Manchester City, aangezien de twee Engelse topclubs ook azen op een deal met Eintracht Frankfurt. (Diverse Engelse media)