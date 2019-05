‘Ik verdien het om bij Chelsea te blijven, maar mijn mening is niet genoeg’

Maurizio Sarri sloot zijn eerste seizoen bij Chelsea af met een derde plek in de Premier League en woensdagavond kwam daar dankzij een 4-1 overwinning op Arsenal ook nog de winst van de Europa League bij. De Italiaanse trainer kreeg de afgelopen maanden echter wel te maken met veel kritiek en eigenaar Roman Abramovich zou al hebben besloten afscheid te willen nemen van de Italiaan, die nadrukkelijk in verband wordt gebracht met een overstap naar Juventus. Sarri zelf lijkt volgend seizoen echter ook voor de groep te willen staan in Londen.

“Ik moet met de club in gesprek om zeker te weten wat ik voor Chelsea kan doen en wat Chelsea voor mij kan doen. Ik houd van de Premier League en ik heb geluk dat ik bij een club als Chelsea mag werken, maar na afloop van een seizoen moet je wel met elkaar om de tafel om de zaken te bespreken. Naar mijn mening verdien ik het om bij Chelsea te blijven, maar mijn mening is niet genoeg”, reageerde hij na de gewonnen finale bij de BBC.

“Ik sta hier nog twee jaar onder contract. Op dit moment praten we over niets”, was zijn reactie nadat de geruchten over een verhuizing naar Turijn ter sprake kwamen. “Ik ben erg, erg blij en ik denk dat deze prijs enorm belangrijk is voor de club. De eerste helft was moeilijk, het was wedstrijd 64 van het seizoen en het was heet, het was fysiek zwaar om te spelen. Ik vond dat we alleen maar bezig waren met managen van het resultaat. Ik heb mijn spelers daarom om meer moed gevraagd, ook al betekende dat dat we konden verliezen”, ging hij verder over de eindstrijd.

David Luiz was eveneens opgetogen over het resultaat en had mooie woorden over voor zijn trainer: “We hebben het moeilijk gehad, maar we hebben daar goed op gereageerd en we hebben dit seizoen veel geleerd. We hebben het seizoen goed afgesloten met een prijs. Het is mijn derde Europese prijs met Chelsea, de club gelooft in mijn spel. Sarri is een geweldige kerel, een goede coach en hij verdient dit. De manager heeft het uitstekend gedaan. Ik weet verder niets van de geruchten, het is nu tijd om over deze trofee te praten.”