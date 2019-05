‘Arsenal is zo diep gezonken, Chelsea heeft Hazard en wij hebben hem’

Arsenal greep naast plaatsing voor de Champions League via de Premier League, maar the Gunners hoopten woensdagavond door winst van de Europa League alsnog een ticket voor het miljardenbal af te kunnen dwingen. Stadsgenoot Chelsea was in de finale in Baku echter met 4-1 te sterk en Martin Keown vreest ervoor zijn oude club in de komende jaren niet meer terug te zullen zien in het grootste Europese bekertoernooi.

“Vanavond was een systeemfout bij Arsenal. Chelsea was te goed. Dit laat echt zien hoe ver Arsenal is afgezakt, het komt niet meer in de buurt van wat de club die het is geweest”, begon de oud-verdediger zijn analyse bij BT Sport. “Of het nou wel of niet komt doordat Arsène Wenger te lang is gebleven, de club moet er wel voor zorgen dat het de juiste spelers binnenhaalt. En ik weet ook niet of het budget er is om ervoor te zorgen dat Arsenal volgend seizoen wel weer bij de eerste vier eindigt.”

“Iedereen heeft het wel over het aan boord houden van spelers, maar het wordt niet makkelijk om Pierre-Emerick Aubameyang en Alexandre Lacazette te behouden. Dat zorgt voor een flinke deuk in het budget, misschien wel een deuk van 45 miljoen euro. Unai Emery heeft er zijn ziel en zaligheid in gestopt en hij heeft geprobeerd om die intensiteit in de ploeg te krijgen. Er zijn echter veel technische spelers gekocht en die hardheid lijkt er niet te zijn. Ze kregen vorig seizoen 51 goals tegen, dit jaar ook. Het is nog steeds dezelfde spelersgroep en er zijn grote veranderingen nodig. Maar waar gaat het geld vandaan komen? Zal de eigenaar nu wel gaan investeren? Ik denk dat Emery de juiste trainer is, maar hij moet gesteund worden. Hij is een goede coach en hij wil graag. Helaas is zijn verlangen groter dan dat van zijn spelers.”

Als voorbeeld voor de malaise bij Arsenal wijst Keown naar Mesut Özil, die, in tegenstelling tot Eden Hazard, niet zijn stempel wist te drukken op de finale: “Hij was zo goed, de club is enorm diep gezonken. Zij hebben Hazard, wij hadden Özil. Het lukte hem niet om Aubameyang en Lacazette te bedienen. Het was te veel voor Arsenal. Özil is onze grootste speler, maar in uitwedstrijden zie je hem niet. Hij is ook de helft van de tijd niet inzetbaar, er moet iets veranderen. Hij moet betere spelers om zich heen hebben, in een team dat op balbezit speelt. Aan de bal doet hij niet genoeg. Misschien denkt hij zelf van wel, maar dat is niet zo.”