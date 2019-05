‘Antoine Griezmann geïrriteerd door reactie Barcelona-kleedkamer’

Antoine Griezmann maakte onlangs bekend deze zomer te gaan vertrekken bij Atlético Madrid en alles wees er destijds op dat de Fransman onderweg was naar Barcelona. Van een definitieve overstap naar het Camp Nou is het echter nog niet gekomen voor de wereldkampioen en Griezmann begint nu volgens Sport het ergste te vrezen.

Een kleine twee weken geleden doken de eerste berichten op dat de selectie van Barça een ‘veto’ uitgesproken zou hebben over de komst van de aanvaller. Bovengenoemde Spaanse sportkrant weet daar woensdagavond aan toe te voegen dat de reactie van een aantal van de ‘zwaargewichten’ in de selectie van trainer Ernesto Valverde Griezmann inmiddels behoorlijk begint te irriteren. Hij zou inmiddels het gevoel hebben dat hij zich in een ‘niemandsland’ bevindt, aangezien Barcelona hem geen updates heeft gegeven over de situatie en zelfs niet heeft laten weten of het akkoord dat enige tijd geleden werd bereikt nog steeds van kracht is.

De club is verder bezig met de toekomst van Valverde en dit zou eveneens invloed kunnen hebben op de komst van de aanvaller. De Fransman zag daarnaast hoe Lionel Messi en Gerard Piqué tijdens de persconferentie voorafgaand aan de finale van de Copa del Rey de boot afhielden toen hen werd gevraagd naar zijn komst, terwijl zij daarvoor nog vol lof waren en hem een goede speler hadden genoemd. Deze reactie van twee van de bepalende spelers zou voor Griezmann als een ‘klap in het gezicht’ zijn gekomen en hij zou niet begrijpen waarom Messi en Piqué op deze manier reageerden.

De bij los Colchoneros vertrekkende sterspeler heeft inmiddels geprobeerd om contact te krijgen met een aantal spelers in de kleedkamer, om zo te horen hoe er daar tegen zijn situatie aangekeken wordt. Griezmann wacht bovendien nog op een telefoontje van Barcelona zelf om te horen of zijn vrees dat hij niet voor Barça zal spelen bewaarheid wordt, of dat hij juist welkom is in het Camp Nou. De aanvaller is hoe dan ook niet te spreken over de manier waarop er met zijn situatie wordt omgegaan en zou het gevoel hebben dat hij onheus bejegend wordt door wat zijn toekomstige ploeggenoten zouden kunnen zijn.