Frank de Boer weet na twee nederlagen op rij weer te winnen met Atlanta

Atlanta United heeft in de nacht van woensdag op donderdag weer weten te winnen. Nadat New York Red Bulls en Real Salt Lake in de vorige twee wedstrijden in de Major League Soccer te sterk waren voor de equipe van Frank de Boer, werd er nu in het eigen Mercedes Benz Stadium wel afgerekend met Minnesota United (3-0).

Franco Escobar zette the Five Stripes na 23 minuten spelen op voorsprong en het leek er lange tijd op dat het daarbij zou blijven. In de blessuretijd wist de thuisploeg dankzij Josef Martínez echter nog tweemaal te scoren en de in vorm verkerende Venezolaan bracht zijn seizoenstotaal met die twee treffers op acht goals, waarvan zes in de laatste zeven wedstrijden.

De Boer klimt dankzij de zege over NY Red Bulls heen naar de vierde plek, met een achterstand van vijf punten op koploper DC United. Atlanta heeft echter wel twee wedstrijden minder gespeeld, waardoor het in theorie over United heen zou kunnen stijgen. De bovenste zeven ploegen in de Eastern Conference plaatsen zich na het reguliere seizoen voor de play-offs.