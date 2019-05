Eden Hazard zwaait af met trofee: ‘Ik denk dat dit vaarwel is’

Eden Hazard speelde woensdagavond hoogstwaarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor Chelsea. Na de gewonnen Europa League-finale tegen Arsenal (4-1), waarin hij tweemaal scoorde en een assist gaf, beaamt Hazard dat hij een nieuwe uitdaging zoekt. De Belg wordt veelvuldig in verband gebracht met Real Madrid, maar geeft aan dat hij nog geen definitieve keuze heeft gemaakt.

"Het was mijn droom om in de Premier League te spelen en dat heb ik nu zeven jaar gedaan", vertelt Hazard aan BT. "Misschien is het nu tijd voor een nieuwe uitdaging. Binnen een paar dagen zullen we een besluit nemen. Vandaag wilde ik deze trofee winnen en dat is gelukt." De sterspeler noemt de naam van Real Madrid niet, maar stelt dat zijn lot in handen ligt van 'beide clubs'. "Ik ben in afwachting, net als jullie en de supporters. Ik denk dat dit vaarwel is, maar in het voetbal weet je het nooit zeker."

Aanvoerder César Azpilicueta lijkt zich al neer te leggen bij het vertrek van Hazard. Hij vindt het jammer om afscheid te nemen van zijn ploeggenoot, maar gunt Hazard de stap. "Het is een enorm verlies voor ons. We kwamen hier allebei zeven jaar geleden en we hebben sindsdien zes prijzen gewonnen. Hij is geweldig geweest, zowel op als buiten het veld. Ik kan hem alleen maar het beste wensen. Hij is een heel goede vriend van me geworden. Iedereen bij de club houdt van hem."

"Er zijn veel geruchten geweest over zijn vertrek en andere spelers zouden in zo'n situatie misschien een transfer forceren, maar hij niet. We gaan hem missen", concludeert Azpilicueta. Eerder op de woensdag claimde AS dat Hazard maandag al gepresenteerd zal worden bij Real Madrid. Het Laatste Nieuws meldt na de zege van Chelsea in de finale dat Real Madrid donderdag een 'laatste push' onderneemt en nog in afwachting is van het jawoord van Chelsea.