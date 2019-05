Drievoudig Eredivisie-degradant zoekt heil in Verenigde Arabische Emiraten

NAC Breda en Mikhail Rosheuvel gaan per direct uit elkaar. De vleugelaanvaller had een doorlopend contract tot de zomer van 2021, maar beide partijen zijn in onderling overleg tot een akkoord gekomen over de ontbinding van zijn verbintenis. Rosheuvel stapt transfervrij over naar Al-Dhafra en tekent voor twee seizoenen in de Verenigde Arabische Emiraten.

Rosheuvel gaat zodoende zijn eerste buitenlandse avontuur aan. De 28-jarige buitenspeler begon zijn loopbaan in 2009 bij Almere City en stapte na drie jaar over naar AZ, dat hem tweeënhalf jaar onder contract had staan en een seizoen verhuurde aan Heracles Almelo. Na dienstverbanden bij SC Cambuur en Roda JC Kerkrade kwam Rosheuvel een jaar geleden terecht bij NAC.

Afgelopen seizoen kwam hij tot 33 wedstrijden namens NAC, waarin Rosheuvel vijf doelpunten maakte en evenzoveel assists leverde. Hij kon echter niet voorkomen dat NAC als nummer laatst afdaalde naar de Keuken Kampioen Divisie. Het was voor Rosheuvel de derde keer in zijn carrière dat hij vanuit de Eredivisie degradeerde naar het tweede niveau van Nederland.