Chelsea vernedert Arsenal en wint Europa League in troosteloos Baku

Chelsea heeft woensdag in Baku beslag gelegd op de Europa League. De Londense club won in de hoofdstad van Azerbeidzjan met 4-1 van stadsgenoot Arsenal en schreef het tweede Europese toernooi zo voor de tweede maal in de clubhistorie op haar naam, na de eerdere triomf in 2013. Halverwege was er nog niet gescoord, maar dankzij doelpunten van Olivier Giroud, Pedro Rodríguez en Eden Hazard (twee) liep het elftal van manager Maurizio Sarri in de tweede helft uiteindelijk uit naar een ruime zege. Voor Arsenal is het verlies extra bitter: the Gunners zien de laatste kans op plaatsing voor de Champions League van volgend seizoen in rook opgaan. Chelsea was via de nationale competitie al geplaatst voor de Champions League, waardoor Engeland volgend seizoen met vier teams vertegenwoordigd zal zijn in het miljardenbal.

Het Olympisch Stadion in Baku was absoluut niet volgelopen voor de finale tussen de twee Londense grootmachten. De wedstrijd werd afgewerkt in een ronduit troosteloze ambiance en ook het spel van beide teams kon het hart van menig voetballiefhebber aanvankelijk nauwelijks sneller doen kloppen. De eerste serieuze mogelijkheid van de wedstrijd was na negen minuten voetballen voor Arsenal. Een voorzet van Ainsley Maitland-Niles werd matig verwerkt door doelman Kepa Arrizabalaga, waarna Pierre-Emerick Aubameyang een goede schietkans kreeg. De aanvaller uit Gabon raakte de bal echter verkeerd, waardoor Chelsea ontsnapte aan een vroege achterstand.

Even later dacht Arsenal recht te hebben op een strafschop na contact tussen Arrizabalaga en Alexandre Lacazette, maar arbiter Gianluca Rocchi wuifde de vermeende overtreding weg. Chelsea stelde daar in de openingsfase weinig tegenover en kwam rond het halfuur opnieuw goed weg: een afstandsknal van Granit Xhaka scheerde via de bovenkant van de lat over. Kort erna dook Chelsea voor het eerst gevaarlijk op in het strafschopgebied van Arsenal, maar Emerson Palmieri schoot uit een lastige hoek op de vuisten van Petr Cech, die Bernd Leno, in de Premier League de eerste doelman van Arsenal, op de bank hield. Cech was op slag opnieuw belangrijk voor zijn ploeg, ditmaal door knap te redden op een lage schuiver van Giroud. De eerste helft hield al met al niet over en leverde uiteindelijk geen doelpunten op.

Kort na de onderbreking was het Giroud die de wedstrijd openbrak. De spits van Chelsea kroop bij een voorzet van Emerson voor Laurent Koscielny, waarna hij Cech met een krachtige kopbal kansloos liet: 1-0. De formatie Sarri plooide daarna massaal terug op eigen helft en deelde Arsenal na precies een uur voetballen een nieuwe mokerslag uit. Maitland-Niles leed slordig balverlies rond de middencirkel, waarna Chelsea kon overnemen via Eden Hazard. De Belgische sterspeler werd buitenom gevonden door Mateo Kovacic, waarna hij Pedro wist te bereiken. Die kon vanaf een meter of veertien vrij uithalen en klopte Cech uiteindelijk met een lage schuiver: 2-0.

Vijf minuten later ging het opnieuw mis voor Arsenal. Maitland-Niles liep Giroud in de rug, waarna Chelsea een strafschop mocht nemen. Hazard ontfermde zich over het buitenkansje en tekende vanaf elf meter eenvoudig voor de 3-0. Dat leek de genadeklap te zijn voor Arsenal, maar het team van Unai Emery wist vrij snel wat terug te doen. De ingevallen Alex Iwobi nam een afvallende bal vanaf ongeveer achttien meter in één keer op de pantoffel, waarna het leder buiten het bereik van Arrizabalaga in de verre hoek plofte. Chelsea herstelde zijn voordelige marge van drie echter vrijwel onmiddellijk weer in ere. Giroud kon Hazard na slordig balverlies van Aubameyang vrijspelen in de zestien, waarna de Belg alleen voor Cech simpel kon scoren: 4-1. Daarmee was het verzet van Arsenal definitief gebroken. Beide teams kregen in de slotfase nog goede kansen, maar het scorebord kwam uiteindelijk niet meer in beweging.