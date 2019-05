Perez drijft spot met Van Praag na tweet over Europa League-finale

Tijdens de Europa League-finale tussen Chelsea en Arsenal wordt op sociale media vooral de troosteloze ambiance becommentarieerd. De lege plekken in het Olympisch Stadion in Baku houden de gemoederen bezig, maar KNVB-voorzitter Michael van Praag plaatste woensdagavond een foto vanuit het stadion met bijschrift 'Indrukwekkend'. In de studio van FOX Sports konden de analisten er weinig van geloven.

"Even serieus, man. De hele entourage is dramatisch. Niet indrukwekkend, vind ik", aldus Kenneth Perez in de pauze van de wedstrijd. "Het is gewoon dramatisch. Je hebt echt het gevoel dat je naar een voorbereidingswedstrijd van een Engelse Premier League-club in China aan het kijken bent. Zo'n tour die ze aan het doen zijn. En de wedstrijd houdt ook niet heel veel over."

"Je gaat toch niet een foto van een halfleeg stadion plaatsen?", zegt Perez over Van Praag. "Doe dan een foto van een plek waar nog wat mensen zitten." Presentator Jan-Joost van Gangelen denkt dat de tweet 'honderd procent niet cynisch' is en Arnold Bruggink sluit zich daarbij aan. Samen met Hedwiges Maduro drijven de gasten van FOX Sports via Twitter de spot met de tweet van Van Praag.