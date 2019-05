Woensdag, 29 Mei 2019

FC Emmen-verdediger kan Champions League in

Julen Lopetegui keert komend seizoen mogelijk als trainer terug op de bank. De voormalige coach van onder meer Real Madrid is de favoriet om Joaquín Caparrós op de volgen bij Sevilla. (L’Équipe)

Benfica heeft zijn oog laten vallen op Federico Dimarco. De 21-jarige linksback van Parma is een belangrijke kandidaat om Álex Grimaldo op te volgen bij de Portugese grootmacht. (A Bola)

Caner Cavlan heeft het afgelopen seizoen veel indruk gemaakt bij FC Emmen. De back geniet interesse van Olympiacos Piraeus, dat komend seizoen instroomt in de tweede voorronde van de Champions League, Real Betis en Nottingham Forest. (Football Insider) De back geniet interesse van Olympiacos Piraeus, dat komend seizoen instroomt in de tweede voorronde van de Champions League, Real Betis en Nottingham Forest.

Arsenal is in de zoektocht naar defensieve versterkingen neergestreken in Duitsland. De Londenaren willen aankomende zomer een poging ondernemen om Dayot Upamecano los te weken bij RB Leipzig. (ESPN)

José Bordalás gaat binnenkort mogelijk een zeer fraaie stap maken. De succestrainer van Getafe is namelijk in beeld om Claudio Ranieri op te volgen bij AS Roma. (Tele Radio Stereo)