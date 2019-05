Memphis Depay weerlegt kritiek: ‘Ik ben 25 en ik heb wat te vertellen’

Deze maand verscheen Heart of a lion, de biografie van Memphis Depay. De 25-jarige aanvaller van Olympique Lyon en het Nederlands elftal vertelt onder meer over zijn moeizame jeugd, waarin hij als tiener wiet verkocht op straat en naar feestjes ging waar harddrugs werden gebruikt. Depay weerlegt de kritiek dat hij wellicht nog beter een aantal jaar had kunnen wachten met uitbrengen van een biografie.

"Sommige mensen vinden dat het misschien te vroeg is voor een biografie, maar voor mij is het nooit te vroeg", vertelt de voormalig PSV'er woensdag in gesprek met FOX Sports. "In het leven weet je nooit wat er gebeurt: misschien ben ik er morgen niet meer, met alle respect. Ik ben nu 25 en zit in een fase waarin ik wat te vertellen heb. Ik speel in het Nederlands elftal en voor Olympique Lyon. Ik heb een carrière."

Depay stelt dat het voetballen zijn redding in geweest. "Je leest in het boek dat het ook anders had kunnen lopen. Ik weet dat er miljoenen kinderen zijn die ook ups en downs hebben. Dat hoort bij het leven", vervolgt de aanvaller, die een duidelijke boodschap heeft. "Ik wil meegeven dat je soms keuzes moet maken en dat verkeerde keuzes soms fataal zijn. Ik had geluk met mijn talent. Voetbal was mijn reddingsboei. Ik heb goede, maar ook foute keuzes gemaakt."

"Ik heb fouten gemaakt, maar iedereen maakt fouten. Ik ben niet perfect. Ik vind het interessant om daarover te praten. Het gaat niet om je perfecte image, want ik weet dat niemand perfect is." Toch heeft Depay naar eigen zeggen een 'heel hoog' verwachtingspatroon. "Ik verwacht heel veel. Mijn verwachtingspatroon is heel hoog. Als het niet gaat zoals het gaat, dan kan ik teleurgesteld zijn. Maar als ik dan terugkijk op mijn leven, dan kan ik trots zijn."