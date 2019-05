Kenneth Taylor steelt de show in bekerfinale tussen FC Groningen en Ajax

Ajax Onder-19 heeft woensdagavond de KNVB Beker gewonnen. In de finale tegen FC Groningen was de zeventienjarige Kenneth Taylor doorslaggevend voor de ploeg van John Heitinga met twee doelpunten, terwijl Brian Brobbey de eindstand bepaalde: 1-3. Het talent bekroont een fraaie maand, waarin hij als aanvoerder ook al het EK won met Oranje Onder-17. Ajax kan dit seizoen nog kampioen worden, als de veelbesproken wedstrijd tegen Feyenoord wordt uitgespeeld.

In het met zesduizend supporters gevulde Hitachi Capital Mobility Stadion duurde het even voordat de eerste serieuze kans ontstond. Na zeventien minuten schoot Quinten Timber vanaf de rand van het strafschopgebied op doel; keeper Mats Roorda van Groningen strekte zich en keerde de inzet. Ook uit een tweede poging was Timber niet succesvol, terwijl Remco Balk namens Groningen naast schoot. Het eerste bedrijf leek zonder doelpunten te eindigen, maar vijf minuten voor rust schoot Kenneth Taylor een vrije trap vanaf een kleine twintig meter fraai in de hoek: 0-1.

Twee mooie reddingen van doelman Daan Reiziger voorkwamen dat Mohamed El Kharbachi er na rust 1-1 van maakte, maar Groningen bleef aanvallen en wist zichzelf toch te belonen. Romano Postema, die ook al scoorde in de kampioenswedstrijd van Groningen Onder-17 tegen Ajax, Hij schoot onder Reiziger door en voerde de spanning nog verder op. Maar elf minuten voor rust was het opnieuw Taylor die Ajax op voorsprong zette: Brian Brobbey legde de bal met het hoofd klaar voor de linkspoot, die het leer bij de tweede paal over de lijn liep. Met een hard schot in de korte hoek zorgde Brobbey in de blessuretijd voor het slotakkoord.