Degradant kijkt al verder: ‘Ik denk dat iedereen mij een stap gunt’

De degradatie van De Graafschap is nog vers, maar Youssef El Jebli kijkt al verder. De 26-jarige middenvelder spreekt daags na de degradatie van Doetinchemse club openlijk uit aankomende zomer graag een transfer te willen maken.

El Jebli kon dinsdagavond niet voorkomen dat De Graafschap het onderspit moest delven tegen Sparta Rotterdam (0-2 nederlaag na een 1-2 zege in de heenwedstrijd) en de spelmaker ziet het absoluut niet zitten om volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie te voetballen. "Ik heb de ambitie om in de Eredivisie te blijven voetballen. Een avontuur in het buitenland sluit ik ook niet uit", vertelt hij in gesprek met de Gelderlander.

Het contract van El Jebli bij De Graafschap loopt na dit seizoen nog één jaar door. De middenvelder speelde sinds zijn komst van de amateurs van FC Lienden in 2015 op het hoogste niveau 77 officiële wedstrijden voor de Superboeren, waarin hij goed was voor 13 doelpunten en 13 assists. "Ik denk dat iedereen bij De Graafschap mij ook een stap gunt. Maar er is nog niets concreet. En ik ben op dit moment ook nog niet met mijn toekomst bezig", vervolgt hij.

De Gelderlander stelt dat sc Heerenveen 'naar verluidt gecharmeerd is van El Jebli'. "Voorlopig sta ik hier nog gewoon onder contract. Komt er niets anders, dan blijf ik met alle plezier. Om de De Graafschap te verlaten, moet er wel een club komen die mij past. Waar ik een goed gevoel bij heb. Wat er ook gebeurt deze zomer: De Graafschap blijft voor mij de mooiste club van Nederland. Ik ben en blijf een Superboer", besluit hij.