Fernando Torres over Chelsea-Arsenal: ‘Ik gun Petr Cech het beste’

Chelsea neemt het in de finale van UEFA Europa League op tegen Arsenal, waardoor beide ploegen na een lange periode weer kans maken op een Europese prijs. In het seizoen 1993/94 wonnen The Gunners de toenmalige Europa Cup II. Chelsea won deze prijs tweemaal: in de seizoenen 1970/71 en 1997/98. The Blues wisten in 2011/12 echter ook de Champions League te winnen, een prijs die Arsenal nog nooit won. In dit exclusieve interview blikt Fernando Torres vooruit op de ontmoeting en spreekt hij uit wie zijn favoriet is.

Bekijk de video hieronder of abonneer en kijk op ons nieuwe YouTube-kanaal!