Promovendus stapt nog niet over op natuurgras: ‘Het is noodzaak’

Sparta Rotterdam versloeg De Graafschap dinsdag met 0-2 in de finale van de Keuken Kampioen Play-Offs en keert na een jaar afwezigheid terug in de Eredivisie. Een dag na de overwinning in Doetinchem ligt de focus op Het Kasteel alweer op volgend seizoen. Technisch manager Henk van Stee heeft gelijk een vervelende mededeling voor liefhebbers van echt gras. “Helaas houden we kunstgras. En dat heeft puur met de financiën te maken.”

“Ons probleem is dat we niet dat de faciliteiten hebben om met het eerste, tweede, Onder-19 en Onder-17 te spelen en trainen”, vervolgt de Rotterdamse bestuurder woensdag voor de camera van RTV Rijnmond. “Niemand wil het, maar het is noodzaak. Als we nog een jaar langer in de Eredivisie blijven, hebben we wat meer vlees op de botten om te veranderen.”

Sparta is de zevende club in de Eredivisie met kunstgras. De overige clubs met die ondergrond eindigden afgelopen seizoen allemaal in de staart van het door de spelersvakbond VVCS samengestelde klassement. Heracles Almelo (2,12), VVV-Venlo (2,12), PEC Zwolle (1,94), ADO Den Haag (1,71), Excelsior (1,41) en FC Emmen (1,29) kregen opvallende lage rapportcijfers van de aanvoerders van alle clubs op het hoogste niveau.

Van Stee is wel content met de ontwikkelingen rondom Lars Veldwijk, die de optie in zijn tot medio 2020 lopende contract vanwege de promotie van Sparta gelicht zag worden. Een tussentijdse transfer valt echter niet uit te sluiten, benadrukt de speler in kwestie zelf. “Als er een bod komt dat Sparta niet kan weigeren, weet je het niet. Maar de intentie is om met Sparta de Eredivisie in te gaan”, aldus de 27-jarige aanvaller.