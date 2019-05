Nations League Final Four: wie sluiten later aan door de CL-finale?

De strijd om de eindzege in de Nations League gaat volgende week van start, terwijl de finale van de Champions League aanstaande zaterdag op het programma staat. De voorbereiding op de Final Four in Portugal is voor sommige internationals derhalve niet ideaal. Een overzicht van alle spelers die pas laat aansluiten bij de nationale ploeg door de finale van het miljardenbal.

De halve finales van de Nations League beginnen aanstaande woensdag 5 juni, terwijl vier dagen eerder, op zaterdag 1 juni, de finale van de Champions League wordt afgewerkt. Het Engelse onderonsje tussen Liverpool en Tottenham Hotspur bezorgt bondscoach Gareth Southgate kopzorgen op weg naar het duel met Oranje, maar ook bondscoach Ronald Koeman mist belangrijke spelers ter voorbereiding op het duel met the Three Lions. Nederland en Engeland staan op donderdag 6 juni tegenover elkaar in Guimaraes, terwijl het duel tussen Zwitserland en Portugal 24 uur eerder wordt afgewerkt. De finale vindt plaats op 9 juni, net als het duel om de derde plaats.

De grootste problemen op weg naar de wedstrijden in de Nations League zijn voor Southgate. Omdat ook de finale van de Europa League tussen twee Engelse clubs gaat, moet hij ook nog eens de Engelse internationals van Chelsea en Arsenal missen in zijn voorbereiding. Uiteindelijk heeft alleen Ross Barkley (Chelsea) de definitieve selectie gehaald. “Voor onze jonge spelers is het geweldig dat ze zulke wedstrijden kunnen spelen, waarin veel op het spel staat. Daar gaan wij in de toekomst van profiteren”, zei Southgate eerder deze week. “Maar voor nu is het wel een tikkeltje gecompliceerd. Daar moeten we mee omgaan, dat is voor de spelers ook een les. We staan als ploeg voor een flinke uitdaging.”

Engeland

In het Wanda Metropolitano staan zaterdag mogelijk zeven Engelse internationals op het veld die zich maandag moeten melden in Portugal. Een van deze spelers is, die deze week aangaf volledig hersteld te zijn van een enkelblessure die hem sinds maart aan de kant hield. Namens Tottenham Hotspur zijn ook zijn ploeggenotenenopgenomen in de definitieve selectie van Southgate. Vanuit Liverpool zijn er drie internationals van Engeland die zich met vertraging bij de nationale ploeg melden:en

Nederland

Koeman gaf dinsdag tijdens de persconferentie aan dat hij stevig baalde toen Ajax in de halve finale van de Champions League werd uitgeschakeld. Daley Blind , Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Donny van de Beek waren later aangesloten als de Amsterdammers de finale in Madrid hadden bereikt. Bij een finale tussen Ajax en Liverpool was Koeman volgensvan plan geweest om met de Oranje-selectie naar Madrid te gaan, om de internationals te steunen. Nu blijft het Nederlands elftal vanaf maandag 3 juni in Lagos, waar wordt toegewerkt naar de twee duels in de Nations League.enzullen op die dag pas aansluiten bij de selectie. Of zij donderdag in actie zullen komen tegen Engeland, kon Koeman dinsdag nog niet zeggen.

Zwitserland

Zwiterland kan met een bijna complete selectie toewerken naar de eindronde van de Nations League. Alleen Liverpool-aanvallersluit later aan. De buitenspeler hoeft in Madrid niet te rekenen op een basisplaats, maar kent toch geen ideale voorbereiding op de halve finale tegen Portugal. Naar verwachting sluit hij maandag aan bij de Zwitserse selectie.

Portugal

Gastland Portugal heeft geen last van de Champions League-finale of Europa League-finale. Geen enkele Portugese internatoinal zit in de selectie van Arseanal, Chelsea, Liverpool of Tottenham.