John Stegeman snapt ‘sentimenten’: ‘Maar ik heb ook een droom’

John Stegeman stond dinsdagavond nog op het punt om met Go Ahead Eagles naar de Eredivisie te promoveren. Een 4-5 nederlaag tegen RKC Waalwijk zette in een krankzinnige slotfase echter een streep door die droom, waardoor de Deventenaren ook volgend seizoen uit zullen komen in Keuken Kampioen Divisie. Woensdag is echter gebleken dat Stegeman zelf wel de stap naar het hoogste niveau zal maken: hij is namelijk gepresenteerd als opvolger van Jaap Stam bij aartsrivaal PEC Zwolle.

De overstap van Stegeman naar de Blauwvingers maakte op social media veel reacties los en de oefenmeester werd onder meer omschreven als een ‘verrader’ en een ‘Judas’. Stegeman zelf hoopt echter dat er ook een beetje begrip opgebracht kan worden voor zijn keuze: “Altijd als je het niet verwacht, komt er zoiets langs. Ik heb er heel lang over nagedacht en ben zeker niet over één nacht ijs gegaan”, vertelt hij in gesprek met Voetbal International.

“Ik ben ook niet achterlijk, ik snap alle sentimenten. Maar ik heb ook een pad in mijn hoofd voor mezelf als trainer. Ik heb ook een droom te verwezenlijken. En die droom is om zo hoog mogelijk te komen als trainer. Dan is dit een kans, een volgende stap bij een stabiele Eredivisie-club.” Stegeman hoopte met Kowet nog promotie naar de Eredivisie af te kunnen dwingen, maar moest dinsdag machteloos toekijken hoe alles op het laatste moment in elkaar stortte.

“Ik heb mijn ziel en zaligheid het afgelopen jaar in Go Ahead gelegd. Dat we dan op een haar na promotie mislopen, is een horrorscenario.” De vertrekkende oefenmeester hoopt echter dat er onder zijn leiding een stevige basis is gelegd op De Adelaarshorst: “We hopen ze natuurlijk weer snel te verwelkomen in de Eredivisie. Natuurlijk doet het pijn, ik ben helemaal leeg nu.”