Ajax-fans bewijzen zichzelf geen dienst: ‘Kan negatieve invloed zijn’

Tijdens de kampioenswedstrijd tussen Ajax Onder-19 en Feyenoord Onder-19 werden zaterdag familieleden van Feyenoord-spelers belaagd door woedende aanhangers van de Amsterdamse club. Onder meer trainers John Heitinga en Dirk Kuyt moesten eraan te pas komen om de rust te laten terugkeren op De Toekomst. De jeugdwedstrijd werd na 33 minuten definitief gestaakt.

Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, betreurt het incident en voegt er gelijk aan toe dat het nog wel even kan duren voordat uitsupporters weer welkom zijn bij wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord. “Mijn collega in Amsterdam (Femke Halsema, red.), Ajax, Feyenoord, de politie-apparaten en de KNVB waren de afgelopen weken heel voorzichtig met elkaar bezig te verkennen of we weer met elkaar in gesprek kunnen gaan over het toelaten van uitsupporters”, zegt de bestuurder in gesprek met NPO Radio 1.

De gebeurtenissen op het Ajax-complex deden nogal wat stof opwaaien. “Met name bij Feyenoord”, benadrukt Aboutaleb. “De eigen mensen van Feyenoord zijn daar behoorlijk agressief bejegend.” Het betekent echter niet dat de gesprekken met de verschillende partijen definitief worden stopgezet. “We zijn er nog niet helemaal uit. Mijn collega in Amsterdam en ik zijn voornemens om de gesprekken te hervatten. Deze gebeurtenissen kunnen van negatieve invloed zijn. Maar ik loop dan op de feiten vooruit. We zullen nog een paar weken geduld moeten hebben.”

Ajax-directeur Edwin van der Sar was aanwezig bij het kampioensduel en probeerde net als Heitinga en Kuyt om de gemoederen tot bedaren te brengen. De oud-doelman kwam korte tijd later met een officiële reactie via de clubsite. “De situatie die zich op de tribunes voordeed keuren wij natuurlijk af. Voor de beide clubs en de vele toeschouwers is het daarnaast erg vervelend dat het duel niet is uitgespeeld. De spannende competitie van de Onder-19 verdient een sportief slot en daarover verwachten wij komende week van de KNVB meer te horen.”