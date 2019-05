Doelman doet definitief stap terug en verlaat Willem II voor NEC

Mattijs Branderhorst heeft een tweejarig contract bij NEC ondertekend, zo communiceert de club uit de Keuken Kampioen Divisie woensdag via de officiële kanalen. Tevens is de optie op een derde seizoen in Nijmegen meegenomen in de verbintenis. De 25-jarige doelman werd sinds de winterstop gehuurd van Willem II en kwam tot achttien wedstrijden in de hoofdmacht.

“Het afgelopen halfjaar heb ik me goed kunnen ontwikkelen bij NEC en heb ik erg prettig samengewerkt met keeperstrainer Gábor Babos”, stelt Branderhorst in een reactie op de website van zijn werkgever. “Ik ben in de winter naar Nijmegen gekomen om veel wedstrijden te spelen, maar ook om NEC weer naar de Eredivisie te brengen.” De sluitpost slaagde echter niet in die missie, want in de eerste ronde van de Keuken Kampioen Divisie Play-Offs was RKC Waalwijk verantwoordelijk voor de uitschakeling van de Nijmegenaren (3-0 nederlaag na een 2-0 zege thuis)

“De club en supporters hebben mij veel gegeven en ik wil deze waardering niet alleen met woorden, maar ook met daden terugbetalen. Voor mijn gevoel ben ik hier dan ook nog niet klaar. Ik wil er de komende twee jaar vol voor gaan om NEC terug te brengen naar waar de club hoort”, aldus Branderhorst, die als huurling een kortstondig verleden heeft bij MVV Maastricht.