MUST SEE: Dít zijn de mooiste WAGs en voetbalsters in de FHM 500!

Afgelopen week bracht FHM weer de lijst met de 500 mooiste vrouwen van Nederland uit (bestel hem hier gratisss bij een Tabac product!). Voetbalzone hielp ook dit jaar weer mee door de mooiste WAGs voor ze op een rijtje te zetten. Uiteindelijk haalden twaalf vrouwen en vriendinnen van voetballers de lijst, drie ex-WAGs en drie (voormalig) voetbalsters. Hieronder het overzicht met de beste video’s en mooiste foto’s!

#471 Céline Schols

Céline kennen we natuurlijk uit het tweede seizoen van Voetbalzone WAGs. De vriendin van centrale verdediger Joost van Aken pendelt regelmatig heen en weer naar Engeland om tijd door te brengen met haar rots in de branding en een wedstrijdje mee te pakken van Sheffield United. Op de launch party van de FHM 500 schitterde ze tevens op de rode loper.





#466 Maxime Jongbloed

#462 Chloé Jay Lois

Maxime is de kleindochter van tweevoudig WK-finalekeeper Jan Jongbloed en vriendin van voormalig Ajacied Lesly de Sa. Afgelopen jaar verwelkomden zij hun eerste kindje: Bless.bezocht het duo nog niet zo heel lang geleden in Slowakije, maar deze zomer loopt het contract van Lesly bij Slovan Bratislava af. Dat is prima timing, want de rappe rechtsbuiten is net weer helemaal hersteld van een zware knieblessure en gretiger dan ooit.Chloé Jay Lois is de vriendin van de meest besproken PSV’er van het moment: Steven Bergwijn. Er gingen wat geruchten dat de twee niet meer samen zouden zijn, maar die werden door haarzelf direct de kop ingedrukt. Inmiddels heeft mevrouw ruim 50k volgers op Instagram waar vriendlief overigens wel schittert in afwezigheid op haar tijdlijn.

#431 Jacqueline Steenbeek

In 2013 werd Jacqueline verkozen tot Miss Nederland en via vrienden leerde ze voormalig Ajacied Derk Boerrigter kennen. Inmiddels hebben de twee samen een dochter en combineert mevrouw Steenbeek haar modellencarrière met een eigen echopraktijk. In het tweede seizoen van WAGs vertelde ze daar alles over.

#408 Dounia Rijkschroeff

Model en RTL-presentatrice Dounia Rijkschroeff was in 2015 finaliste van de Miss Nederlandverkiezing. Voor zover wij weten is ze bijzonder gelukkig met Hertha BSC-verdediger en ex-PSV’er Karim ‘Rekiki’ Rekik. Op hun tijdlijnen op Instagram is van die liefde echter geen spoor te bekennen en ze lijken elkaar zelfs niet (meer) te volgen. Kan iemand ons even bijpraten?



#355 Estavana Polman

Sylvie Meis was voor veel mannen jarenlang een absolute droomvrouw, maar inmiddels is na de zoveelste mislukte relatie haar glans wel enigszins verdwenen. Intussen kwam Oranje-held Rafael van der Vaart via Sabia ‘Boulahrouz’ Engizek terecht bij de prachtige Estavana Polman. Daarnaast vinden wij dat Raffie het prima doet in zijn rol als analist. Prima wissels!

#331 Martine van Duijvenbode

#318 Candy-rae Fleur

#207 Laura Benschop

Martine hebben we al een poosje op de korrel, maar meisje van Duijvenbode doet er alles aan om niet bekend te staan als 'de vriendin van', dus wij zullen zijn naam hier niet noemen. Inmiddels heeft ze met haar voetballer een zoontje met de naam Tygo. Dat heeft die Feyenoorder met rugnummer 26 en heel behoorlijke schaar uitstekend voor elkaar!Knapperd Candy-rae stapt binnenkort in het huwelijksbootje met Daley Blind. Eerlijk is eerlijk: voetballend weet Daley ons al jaren te verbazen door steeds opnieuw een stap te maken en ook in zijn privéleven haalt hij het hoogsthaalbare.Met het schaamrood op de kaken moeten wij bekennen dat Laura Benschop tot afgelopen week nog niet op onze radar was verschenen. Gelukkig liepen we haar tegen het lijf op de launch party en kwamen we er net op tijd achter dat nummer 207 van de lijst niemand minder is dan de vriendin van Davy Klaassen! Mogen we binnenkort een keer naar Bremen komen?

#145 Marrit Nicolai

Warner Hahn vinden wij bijeen bijzonder leuke gozer en toen wij zagen wie hij aan de haak heeft geslagen, steeg ons respect alleen maar voor de huidige keeper van sc Heerenveen. Deze Marrit Nicolai zal het thuis zitten toch een stuk aangenamer gemaakt hebben tijdens zijn verschillende blessures. Met onderstaande foto op haar Instagram tipt ze meteen even twee andere WAGs voor de lijst van 2020: Nathalie den Dekker (Nick Marsman) en Naomi Veltman (Joël Veltman).

#128 Jackie Groenen

Op plek 128 treffen we Jackie Groenen. De international van Oranje heeft met haar gulle lach al veel mannenharten gestolen, maar is nog vrijgezel vertelde ze recentelijk in een interview metin het Olympisch Stadion. Dat kan nooit lang meer duren.

#114 Elise van der Horst

EliZe maakte bij Kinderen voor Kinderen furore met het ‘Tietenlied’ en later volgende haar grote doorbraak met de hit ‘Automatic’. Na acht jaar in de States is ze weer terug in Nederland en tegenwoordig is ze de partner van oud-voetballer en analist Hedwiges Maduro. Dat ze prachtig is wisten we al wel, maar afgelopen week bewees ze op de launch party ook nog eens een waanzinnig goed gevoel voor humor te hebben en niet bang te zijn haar vriend even flink op zijn plek te zetten!

#101 Anouk Hoogendijk

Anouk is als stralende ambassadrice van het vrouwenvoetbal al jaren een graag geziene gast. Samen met manager Esther, de vrouw van zaakwaarnemer Rob Jansen, stal ze de show op de rode loper bij het FHM 500-feest en tipte ze zelf Mikky Kiemeney als 'WAG van het Jaar'.

#99 Victoria Koblenko

Je kunt gemakkelijk een hele regenachtige middag doorbrengen op de Instafeed van Victoria Koblenko. Ze mag dan inmiddels rap richting de veertig gaan, maar wat een prachtige vrouw blijft dit toch! Het moet een troostende gedachte zijn voor alle voetballers bij subtoppers in de Eredivisie dat Evgeniy Levchenko het levende bewijs is dat je ook met een bescheiden voetbalcarrière buiten het veld kans maakt op de top.

#88 Lieke Martens

Dé absolute vedette van de Oranje Leeuwinnen beleefde een topjaar. Ze won het EK in eigen land, maakte een droomtransfer naar Barcelona en sloeg Ajax-keeper Benjamin van Leer aan de haak. En passant maakte ze ook nog even haar opwachting in de FHM 500 op plek 88(!). Dat Lieke onze beste speelster is, staat buiten kijf, maar is Daniëlle van de Donk niet stiekem de knapste van de selectie?

#55 AnneKee Molenaar

De ster van Matthijs de Ligt is rijzende. Na het vertrek van Frenkie de Jong is de centrale verdediger van Ajax de volgende speler die een absoluut topbedrag op moet leveren voor de Amsterdammers. Eind vorig jaar liep zijn relatie metAnnick Diekman stuk, maar veel nachten zal hij niet alleen door hebben hoeven brengen. Al snel werd bekend dat AnneKee, de dochter van Keje Molenaar, zijn nieuwe vlam is. Beiden wonen inmiddels zelfs al samen in Amsterdam, maar wij vermoeden dat er spoedig opnieuw verhuisd zal moeten worden.

#50 Yasmin Verheijen

Yasmin Verheijen en Khalid Boulahrouz zijn inmiddels al een poosje geen setje meer, maar de nummer vijftig van de lijst verdient het toch nog even vernoemd te worden. Het was een feestje de voormalig Miss Nederland in het eerste seizoen van WAGs te mogen begroeten. Wat een vrouw!

#49 Sylvie Meis

#35 Monica Geuze

Samen met Yolanthe de meest besproken voetbalvrouw van Nederland. Jarenlang waren wedoor haar looks, maar inmiddels zijn we de tel een beetje kwijt geraakt met alle verschillende minnaars. Op 41-jarige leeftijd mag ze er nog altijd wezen, maar wij vermoeden dat dit wel eens de laatste top 50-notering kan zijn van La Meis.Ze werd bekend als de vriendin van Lil’ Kleine, maar verraste vriend en vijand toen ze plots aan de arm van Lars Veldwijk verscheen. Met ruim een miljoen volgers op Instagram en een halfmiljoen abonnees op YouTube is de vlogster zeer succesvol, maar de jongeheer van Lars had ze ons wat ons betreft mogen besparen. In die categorie hebben we eventueel wel andere suggesties.

#21 Yolanthe Cabau

Ze stond drie keer op rij op nummer één in de FHM 500 en is daarmee het absolute boegbeeld der mooie vrouwen. Als er dan toch een man mee aan de haal moet gaan, was recordinternational Wesley Sneijder voor ons nog wel te verkroppen, maar dit voorjaar moest ook dit showbizzkoppel er aan geloven. Op dit moment speculeert de roddelpers over een verzoening, maar vooralsnog ontkent Yolanthes management in alle toonaarden. Wij vragen ons vooral af wat Wesley gaat doen met die megatattoo van haar gezicht op zijn buik.

#16 Mikky Kiemeney

Het kon ook bijna niet anders: Mikky Kiemeney van Frenkie de Jong werd dit jaar opnieuw verkozen tot. Toen ze een kleine twee jaar geleden meereed in de WAGs-wagen, had nog bijna niemand van haar gehoord en had ze slechts een paar duizend volgers. Inmiddels is het lieftallige vriendinnetjeal voorbij (345k volgers!) en lijkt alles wat ze aanraakt in goud te veranderen. Niet al onze bezoekers zijn enthousiast over alle aandacht voor ‘de vriendin van’, maar zolang artikelen over haar lievelingskleur beter scoren dan een transfer van Lionel Messi naar Real Madrid, ontkomen wij er simpelweg niet aan. Volgend jaar nummer één? Wij gaan ervoor!

