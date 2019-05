Nieuwe dreun komt als ‘verrassing’ voor Go Ahead: ‘We betreuren zijn vertrek’

John Stegeman verruilt Go Ahead Eagles per direct voor PEC Zwolle. De Zwollenaren betalen een transfersom om het tot medio 2020 lopende contract van de trainer af te kopen. Het nieuws komt een dag na de dramatische nederlaag van the Eagles in de finale van de Keuken Kampioen Play-Offs. RKC Waalwijk dwong promotie af dankzij een 4-5 overwinning in De Adelaarshorst.

De club uit Deventer komt via de officiële kanalen met een reactie op het plotselinge vertrek van Stegeman, die bij PEC een tweejarig contract heeft ondertekend, met de optie op een derde seizoen in Zwolle. “Hoewel verrast door zijn mededeling, dankt Go Ahead Eagles John Stegeman voor zijn inzet bij de club en de fijne samenwerking. De club gaat zich nu beraden op zijn opvolging.”

“Als club betreuren we het vertrek van John”, voegt technisch manager Paul Bosvelt daaraan toe. “Hij speelde een belangrijke rol in de wederopstanding van de club, die bijna tot promotie leidde. John heeft deze keuze gemaakt en het is nu aan ons om een geschikte opvolger te vinden. Daar ligt nu onze focus.”

Stegeman was slechts een jaar de eindverantwoordelijke van Go Ahead, afgelopen seizoen de nummer vijf in de Keuken Kampioen Divisie. Daarvoor diende hij Heracles Almelo als trainer, waarmee de oud-aanvaller in 2016 plaatsing voor Europees voetbal wist af te dwingen.

