Transferoverzicht Premier League 2019/20: alle in- en uitgaande transfers

Het Premier League-seizoen zit erop en dus gaat de blik op de transfermarkt. De Engelse tabloids worden in deze periode gevuld met de meest wilde en bizarre geruchten. In dit transferoverzicht is er alleen ruimte voor afgeronde transfers. Hieronder vind je de complete transferzomer alle deals van Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur en alle andere clubs uit de Engelse competitie.

Spelers die het afgelopen seizoen verhuurd waren en deze zomer terugkeren bij hun club, zijn meegenomen in onderstaand overzicht. Spelers met een aflopend contract zijn vanaf 1 juli transfervrij, en zijn eveneens meegenomen in het overzicht.

Voor het laatst bijgewerkt op 1 juni 2019 om 00:00 uur

Arsenal

Nieuw:

David Ospina: was verhuurd aan Napoli (Ita)

Takuna Asano: was verhuurd aan Hannover 96 (Dui)

Vertrokken:

Aron Ramsey: transfervrij naar Juventus (Ita)

Petr Cech: einde loopbaan

Denis Suárez: was gehuurd van Barcelona (Spa)

Danny Welbeck: einde contract

Aston Villa

Nieuw:

Frédéric Guilbert: was verhuurd aan Caen (Fra)

Ritchie de Laet: was verhuurd aan Melbourne City (Aus)

Vertrokken:

Anwar El Ghazi: was gehuurd van Lille OSC

Bournemouth

Nieuw:

Lloyd Kelly: gekocht van Bristol City (Eng)

Brad Smith: was verhuurd aan Seattle Sounders (VS)

Vertrokken:

Brighton & Hove Albion

Nieuw:

Alexis Mac Allister: was verhuurd aan Argentinos Juniors (Arg)

Jan Mlakar: was verhuurd aan NK Maribor (Slo)

Markus Suttner: was verhuurd aan Fortuna Düsseldorf (Dui)

Tudor Baluta: was verhuurd aan FC Viitorul (Roe)

Percy Tau: was verhuurd aan Royale Union Saint-Gilloise (Bel)

Ezequiel Schelotto: was verhuurd aan Chievo (Ita)

Vertrokken:

Bruno: einde loopbaan

Burnley

Nieuw:

Nahki Wells: was verhuurd aan QPR (Eng)

Aiden O’Neill: was verhuurd aan Central Coast Mariners (Aus)

Vertrokken:

Anders Lindegaard: einde contract

Stephen Ward: einde contract

Ntumba Massanka: einde contract

Chelsea

Nieuw:

Christian Pulisic: gekocht van Borussia Dortmund (Dui)

Nathan: was verhuurd aan Atlético Mineiro (Bra)

Tiemoué Bakayoko: was verhuurd aan AC Milan (Ita)

Charly Musonda: was verhuurd aan Vitesse (Ned)

Lucas Piazón: was verhuurd aan Chievo (Ita)

Eduardo: was verhuurd aan Vitesse (Ned)

Kurt Zouma: was verhuurd aan Everton (Eng)

Kenneth Omeruo: was verhuurd aan Leganés (Spa)

Abdul Rahman Baba: was verhuurd aan Stade Reims (Fra)

Danilo Pantic: was verhuurd aan Partizan Belgrado (Ser)

Mario Pasalic: was verhuurd aan Atalanta (Ita)

Ola Aina: was verhuurd aan Torino (Ita)

Vertrokken:

Gary Cahill: einde contract

Todd Kane: einde contract

Mateo Kovacic: was gehuurd van Real Madrid (Spa)

Gonzalo Higuaín: was gehuurd van Juventus (Ita)

Crystal Palace

Nieuw:

Alexander Sörloth: was verhuurd aan KAA Gent (Bel)

Jason Lokilo: was verhuurd aan Lorient (Fra)

Vertrokken:

Jason Puncheon: einde contract

Julián Speroni: einde contract

Lucas Perri: was gehuurd van Sao Paulo (Bra)

Everton

Nieuw:

Jonas Lössl: transfervrij overgenomen van Huddersfield Town (Eng)

Sandro Ramírez: was verhuurd aan Real Sociedad (Spa)

Cuco Martina: was verhuurd aan Feyenoord (Ned)

Henry Onyekuru: was verhuurd aan Galatasaray (Tur)

Oumar Niasse: was verhuurd aan Cardiff City (Eng)

Kevin Mirallas: was verhuurd aan Fiorentina (Ita)

Kieran Dowell: was verhuurd aan Sheffield United (Eng)

Yannick Bolasie: was verhuurd aan RSC Anderlecht (Bel)

Shani Tarashaj: was verhuurd aan Grasshoppers (Zwi)

Vertrokken:

Kurt Zouma: was gehuurd van Chelsea (Eng)

André Gomes: was gehuurd van Barcelona (Spa)

Leicester City

Nieuw:

Islam Slimani: was verhuurd aan Fenerbahçe (Tur)

Fousseni Diabaté: was verhuurd aan Sivasspor (Tur)

Leonardo Ulloa: was verhuurd aan Pachuca (Mex)

Andy King: was verhuurd aan Derby County (Eng)

Filip Benkovic: was verhuurd aan Celtic (Sch)

Adrien Silva: was verhuurd aan AS Monaco (Fra)

Vertrokken:

Danny Simpson: einde contract

Shinji Okazaki: einde contract

Youri Tielemans: was gehuurd van AS Monaco (Fra)

Liverpool

Nieuw:

Sheyi Ojo: was verhuurd aan Stade Reims (Fra)

Marko Grujic: was verhuurd aan Hertha BSC (Dui)

Vertrokken:

Danny Ings: verkocht aan Southampton (Eng)

Manchester City

Nieuw:

Zack Steffen: gekocht van Columbus Crew (VS)

Pablo Marí: was verhuurd aan Deportivo La Coruña (Spa)

Luka Ilic: was verhuurd aan NAC Breda (Ned)

Anthony Cáceres: was verhuurd aan Sydney FC (Aus)

Aleix García: was verhuurd aan Girona (Spa)

Mix Diskerud: was verhuurd aan Ulsan (Kor)

Douglas Luiz: was verhuurd aan Girona (Spa)

Luke Brattan: was verhuurd aan Melbourne City (Aus)

Erik Palmer-Brown: was verhuurd aan NAC Breda (Ned)

Patrick Roberts: was verhuurd aan Girona (Spa)

Vertrokken:

Vincent Kompany: transfervrij naar RSC Anderlecht (Bel)

Manchester United

Nieuw:

Joel Pereira: was verhuurd aan Kortrijk (Bel)

Vertrokken:

Antonio Valencia: einde contract

Ander Herrera: einde contract

Newcastle United

Nieuw:

Henri Saivet: was verhuurd aan Bursaspor (Tur)

Jacob Murphy: was verhuurd aan West Bromwich Albion (Eng)

Vertrokken:

Antonio Barreca: was gehuurd van AS Monaco (Fra)

Norwich City

Nieuw:

Marcel Franke: was verhuurd aan Darmstadt 98 (Dui)

Vertrokken:

Ivo Pinto: transfervrij naar Dinamo Zagreb (Kro)

Carlton Morris: verhuurd aan Rotherham United (Eng)

Tristan Abrahams: einde contract

Felix Passlack: was gehuurd van Borussia Dortmund (Dui)

Sheffield United

Nieuw:



Vertrokken:

Kieran Dowell: was gehuurd van Everton (Eng)

Conor Washington: einde contract

Danny Lafferty: einde contract

Paul Coutts: einde contract

Caolan Lavery: einde contract

Martin Cranie: einde contract

Southampton

Nieuw:

Danny Ings: gekocht van Liverpool (Eng)

Guido Carrillo: was verhuurd aan Leganés (Spa)

Wesley Hoedt: was verhuurd aan Celta de Vigo (Spa)

Jordy Clasie: was verhuurd aan Feyenoord (Ned)

Sofiane Boufal: was verhuurd aan Celta de Vigo (Spa)

Cédric Soares: was verhuurd aan Internazionale (Ita)

Vertrokken:

Steven Davis: transfervrij naar Rangers FC (Sch)

Tottenham Hotspur

Nieuw:

Georges-Kevin N'Koudou: was verhuurd aan AS Monaco (Fra)

Vertrokken:

Watford

Nieuw:

Joao Pedro: gekocht van Fluminense (Bra)

Cucho Hernández: was verhuurd aan Huesca (Spa)

Dimitri Foulquier: was verhuurd aan Getafe (Spa)

Marvin Zeegelaar: was verhuurd aan Udinese (Ita)

Stefano Okaka: was verhuurd aan Udinese (Ita)

Ben Wilmot: was verhuurd aan Udinese (Ita)

Dodi Lukebakio: was verhuurd aan Fortuna Düsseldorf (Dui)

Jorge Segura: was verhuurd aan Atlas (Mex)

Filip Stuparevic: was verhuurd aan Vozdovac (Ser)

Vertrokken:

Obbi Oulare: verkocht aan Standard Luik (Bel)

West Ham United

Nieuw:

Edimilson Fernandes: was verhuurd aan Fiorentina (Ita)

Reece Oxford: was verhuurd aan FC Augsburg (Dui)

Roberto: transfervrij overgenomen van Espanyol (Spa)

Vertrokken:





Wolverhampton Wanderers

Nieuw:

Raul Jiménez: gekocht van Benfica (Por)**

Leander Dendoncker: gekocht van RSC Anderlecht (Bel)**

Roderick Miranda: was verhuurd aan Olympiacos (Gri)

Sylvain Deslandes: was verhuurd aan Jumilla (Spa)

Connor Ronan: was veruurd aan Dunajska Streda (Slo)

Ming-Yang Yang: was verhuurd aan Jumilla (Spa)

Phil Ofosu-Ayeh: was verhuurd aan Würzburger Kickers (Dui)

Rafa Mir: was verhuurd aan Las Palmas (Spa)

Michal Zyro: was verhuurd aan Pogon Stettin (Pol)

Jack Ruddy: was verhuurd aan UD Sanse (Spa)

**Speelde het afgelopen seizoen al op huurbasis voor Wolverhampton Wanderers en is definitief overgenomen.

Vertrokken:



