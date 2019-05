Messi bewust overgeslagen: ‘Dat wordt gezien als teken van zwakte’

Liverpool won in de halve finale van de Champions League op spectaculaire wijze van Barcelona (4-0, na een 3-0 nederlaag in het Camp Nou) en staat derhalve voor de tweede keer op rij in de finale. Jordan Henderson stond in de halve eindstrijd van het miljardenbal tweemaal tegenover Lionel Messi en komt in gesprek met de Daily Mail met een opvallende ontboezeming.

De middenvelder ruilde zijn shirtje na afloop van het duel in Barcelona bewust niet met Messi. “Roy Keane, mijn manager bij Sunderland, vertelde mij altijd dat als je om iemands shirt vraagt, dat meestal wordt gezien als een teken van zwakte”, verklaart de international van Engeland. “Ik kwam uiteindelijk met het shirt van Luis Suárez thuis. Luis is een goede jongen en hij gaf het als gebaar voor onze samenwerking bij Liverpool. Ik weet overigens niet wat hij met mijn shirt heeft gedaan!”

Henderson kijkt met genoegen terug op het gevecht op het middenveld met de Argentijnse aanjager van Barcelona. Van een nederige houding was zeker geen sprake. “Het was de eerste keer dat ik met hem op een veld stond. Je denkt niet bij jezelf: ‘oh God, daar heb je hem’. De Messi die je op de televisie ziet is echter niet de Messi op het veld. Hij is echt zo ongelooflijk snel.”

“Ik kan ook nog steeds niet geloven dat die vrije trap (de 3-0 van Barcelona, red.) erin ging. Ik dacht dat hij hem kort zou nemen. Alisson Becker is een geweldige doelman, maar Messi wist de bal precies daar te krijgen waar Ali er niet bij kon. De draai, de snelheid, de precisie. Het was pure perfectie”, aldus Henderson. De 28-jarige middenvelder begint waarschijnlijk, net als een jaar geleden tegen Real Madrid, als aanvoerder aan de Champions League-finale. Zaterdag is Tottenham Hotspur de tegenstander in het Wanda Metropolitano in Madrid.