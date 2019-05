FC Utrecht gelinkt aan deals met AZ en Ajax: ‘Er wordt wel wat gehaald’

FC Utrecht kwam afgelopen weekend in de eerste wedstrijd van de play-offs om Europees voetbal in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Vitesse. Dinsdagavond poetste de ploeg van scheidend trainer Dick Advocaat dat resultaat met een 0-2 overwinning in Arnhem echter overtuigend weg, waardoor het zich aankomend seizoen in de voorrondes van de Europa League mag gaan melden.

Clubeigenaar Frans van Seumeren is als vanzelfsprekend tevreden met het resultaat: “Tijdens de eerste wedstrijd hadden we Vitesse al goed partij geboden. Ondanks dat zij dit seizoen thuis alleen van Ajax hadden verloren geloofde ik wel in een stunt in het GelreDome”, vertelt hij in gesprek met Quote. FC Utrecht kwam in de voorgaande twee keren dat het zich voor de Europa League-voorrondes wist te plaatsen niet tot het hoofdtoernooi, maar Van Seumeren hoopt dat daar aankomend seizoen verandering in kan komen: “Ja, dat moet nu wel een keertje gebeuren.”

Om die doelstelling te realiseren zullen de Domstedelingen deze zomer op zoek gaan naar versterkingen voor de selectie van trainer John van den Brom, die van AZ overkomt om Advocaat op te volgen: “Hij heeft bewezen een geweldige trainer te zijn, en samen met assistent Dennis Haar en de rest van de staf staat er een mooi clubje”, is van Seumeren lovend over de nieuwe coach. “We hebben nu een goede ploeg. Maar er zullen nog wel wat spelers gehaald gaan worden, ja.”

Het Algemeen Dagblad weet dinsdag toe te voegen dat Van den Brom bij FC Utrecht inzet op een hereniging met Adam Maher, die transfervrij gaat vertrekken bij AZ. Ploeggenoot Mats Seuntjens zou eveneens in beeld zijn om de overstap van de Alkmaarders naar Utrecht te maken, terwijl de club ook nog altijd aast op de komst van Ajax-aanvaller Václav Cerný.