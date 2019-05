‘Dat mensen nu tegen mij zeggen dat ik op Nouri lijk, is echt heel mooi’

De loopbaan van Naci Ünüvar begeeft zich in een stroomversnelling. De vijftienjarige middenvelder veroverde onlangs de Europese titel met Oranje Onder-17 en tekende eerder deze week zijn eerste profcontract met Ajax. Daar kwam dinsdag ook nog eens de Abdelhak Nouri Trofee bij, de prijs voor het grootste talent van de Ajax-opleiding.

De Ajacied kreeg de prijs uit handen van de vader en broer van Nouri. Een emotioneel moment: “Dat deed me echt superveel. Ik wist van niets, ik had er nog niets over gehoord”, vertelt Ünüvar voor de camera van Ajax TV. “Ik ben echt trots op mezelf. Je kunt dit niet in je eentje voor elkaar krijgen, ik ben mijn teamgenoten en trainers dan ook erg dankbaar. Dit is echt een heel mooi moment.”

“Het betekent heel veel voor me, de Abdelhak Nouri-trofee”, vervolgt de jeugdinternational. “Wat hij in de jeugd allemaal heeft laten zien en steeds die lijn doortrok… Dat mensen nu tegen mij zeggen dat ik op Appie lijk, is echt heel mooi om te horen. Ik ga deze niet bij mijn andere trofeeën zetten. Ik denk dat deze een speciaal plekje krijgt, in de woonkamer.”

De broer van Nouri had lovende woorden voor de getalenteerde Ajax-middenvelder bij de uitreiking van de prestigieuze trofee. “Ik kan veel zeggen: hij heeft een geweldige pass in huis en hij kan heel makkelijk tegenstanders passeren. Met name die buitenkant voet van hem. Tevens is hij de jongste speler ooit die in een EK-finale heeft gescoord (tegen Italië Onder-17, red.). Ik kan heel veel zeggen, maar één ding is zeker: Naci heeft hem zwaar verdiend.”