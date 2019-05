Ronald de Boer weet het zeker: ‘Die trein gaat-ie pakken, geloof me’

Ronald Koeman wilde dinsdag niets kwijt over de vermeende interesse van Barcelona. Volgens diverse Spaanse media zit trainer Ernesto Valverde op de schopstoel, waarbij Koeman een van de kandidaten zou zijn om de Spanjaard te vervangen in het Camp Nou. Ronald de Boer denkt dat de bondscoach van Oranje erg graag naar Barcelona trekt.

“Volgens mij gaat het over het Nederlands elftal, dus daar zou ik het bij laten”, reageerde Koeman dinsdag op de persconferentie op de geruchten over Barcelona. Op de vraag of het niet makkelijker zou zijn om te zeggen dat hij bij Oranje blijft, zei Koeman: “Het zou heel makkelijk zijn, ja. Maar dat doe ik niet.” De Boer weet zeker dat Koeman aast op een dienstverband bij de grootmacht.

“Ik weet dat het een van zijn grootste dromen is om trainer van Barcelona te zijn", begint De Boer. "Logisch natuurlijk. Hij heeft daar een geweldige tijd als speler gehad. Kan je 'nee' tegen die club zeggen? Ik denk het niet”, aldus de oud-voetballer bij FOX Sports. De Boer geeft aan dat zulke mogelijkheden zich niet vaak zullen aandienen.

"Wat jij zegt: die trein komt misschien maar één keer langs. Die gaat-ie pakken, geloof me. Daar sprint hij achteraan", lacht De Boer. Naast Koeman worden ook onder anderen Erik ten Hag, Roberto Martinez en Arsène Wenger genoemd. Diverse Spaanse media, waaronder Marca, hebben inmiddels de geruchten dat Valverde wordt ontslagen naar de prullenbak verwezen.