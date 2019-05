‘Feyenoord of Ajax? Je kan wel dromen, maar zo ver droom ik niet’

Het seizoen zit erop voor Bryan Linssen. De aanvaller van Vitesse sloot dinsdagavond tegen FC Utrecht (0-2 verlies) het seizoen in mineur af door naast een ticket voor Europees voetbal te grijpen. Linssen weet niet of hij deze zomer een transfer gaat maken. “Of er interesse op gang gaat komen? Dat zal best. Die kans zit er wel in”, zegt Linssen tegenover Voetbal International.

“Het is de voetballerij, je weet nooit waar je aan toe bent. Je weet nooit waar je over twee of drie dagen zit. Het kan lang duren, maar ook snel gaan. Ik ga niet iedere dag denken: wanneer bellen ze nou? Ik laat het op me afkomen”, aldus de 28-jarige aanvaller, die in het verleden werd gelinkt aan een transfer naar onder meer Feyenoord.

Linssen verwacht niet dat, als hij een stap gaat maken, hij in Nederland actief blijft. “De top zal mij niet gaan halen, dus dan zal je toch naar het buitenland kijken. Feyenoord of Ajax? Dat gaat niet gebeuren. Je kan wel dromen, maar zo ver droom ik niet.” Linssen is ook niet bezig met het scenario dat Steven Berghuis van Feyenoord verkast naar PSV, waardoor de aanvaller van Vitesse misschien naar De Kuip kan.

"Dan zijn we aan het gissen en als ik daar antwoord op ga geven, dan brengt dat alleen maar roddels op gang. Het heeft geen zin. Als het komt, dan komt het en ga ik er zeker over nadenken. Maar komt het niet, dan komt het niet en blijf ik hier. Naar alle waarschijnlijkheid zal het eerder het buitenland worden dan Feyenoord”, besluit Linssen, die nog tot volgend jaar zomer vastligt bij Vitesse.