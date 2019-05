David Luiz en Higuaín ruziën op training; Sarri smijt met pet en loopt weg

De voorbereiding van Chelsea op de Europa League-finale tegen Arsenal verloopt niet vlekkeloos. Tijdens de afsluitende training kregen David Luizen Gonzalo Higuaín het met elkaar aan de stok en verliet manager Maurizio Sarri boos het veld. De oefenmeester zocht briesend de catacomben op en smeet zijn pet meerdere keren op de grond.

Op beelden van BT Sports is te zien hoe David Luiz en Higuaín ruzie krijgen. In een duel om de bal wordt de Braziliaanse verdediger stevig aangepakt door de spits en daar is hij niet van gediend. Higuaín lijkt zijn excuses te maken, maar zichtbaar geïrriteerd loopt de verdediger weg. Niet lang daarna loopt Sarri kwaad van het veld en gooit hij met zijn pet.

Volgens een woordvoerder van Chelsea houden beide incidenten geen verband. “De frustratie van Maurizio had niets te maken met zijn spelers. Het ging hem erom dat hij de laatste vijftien minuten van de training niet kon oefenen op standaardsituaties, omdat de complete training zichtbaar was voor de media.”

Eidur Gudjohnsen, werkzaam als analist, kan zich de reactie van Sarri goed voorstellen. “Het laatste wat je wil, is dat spelers geblesseerd raken", aldus de IJslander. "Er ging iets mis tijdens de training en dat heeft blijkbaar de hele oefening verpest. Natuurlijk wil je vlak voor de finale een zo georganiseerd mogelijke training, drie kwartier om de groep op scherp te krijgen."

Sarri moet het woensdagavond waarschijnlijk stellen zonder N’Golo Kanté. De Franse middenvelder kampt met een knieblessure en mogelijk komt het duel met Arsenal voor hem te vroeg. “De kans dat hij speelt is fifty fifty”, reageerde de coach, die het verder moet doen zonder Ruben Loftus-Cheek en Callum Hudson-Odoi, die allebei aan de kant staan met een langdurige blessure.